Los móviles 5G dejarán de ser pronto exclusivos de la gama alta

Este 2019 es sin duda el año del 5G. Ya que poco a poco ha comenzado el despliegue de estas redes en España y el resto de mundo. Y en la telefonía será también el primer año en el que podemos comprar móviles compatibles con estas redes. Los que están disponibles ahora son básicamente móviles de gama alta, los respectivos topes de gama de Xiaomi, LG o Samsung. Pero esto podría cambiar dentro de poco, estrenándose esta conectividad en un móvil de gama media en un plazo relativamente corto de plazo que hemos conocido ahora. Todo gracias a las primeras características de una gama media que contaría con esta conectividad.

Primer móvil 5G de gama media

Samsung sigue desarrollando nuevos móviles de gama media, de hecho sus nuevas gamas A y M han dado un giro por completo a los gama media de la firma coreana, y se siguen ahora desarrollando móviles para estas gamas, en este caso nos fijamos de uno que está ahora mismo en desarrollo. Se trata del SM-A908N, y es noticia porque ha pasado por una certificación que demuestra que este nuevo móvil será compatible con redes 5G, y que por tanto podrá navegar y manejar datos con gran velocidad, un rasgo que caracteriza a los móviles con esta conectividad.

El sucesor del Galaxy A80 contaría con 5G | Samsung

Y por el modelo del que estamos hablando, todo apunta a que se trataría del nuevo Samsung Galaxy A90, el nuevo móvil de gama media Premium de la marca coreana. Es evidente que el propio modelo apunta a que se pueda tratar de este dispositivo, que como podéis imaginar, sería el más avanzado de la nueva gama A de Samsung que se ha estrenado este año. Por lo tanto sería el primer móvil de gama media que contara con este tipo de conectividad hasta ahora solo reservada para los móviles de gama alta más potentes e innovadores.

Este nuevo móvil podría convertirse en una de las opciones para hacerse con un teléfono 5G más asequibles, junto con el Xiaomi Mi Mix 3 5G, que tiene un precio de 599 euros. En el caso de este nuevo Samsung Galaxy A90 tendría un precio similar, ligeramente superior a los 600 euros, por lo que sería prácticamente la mitad de lo que cuestan el resto de móviles con esta conectividad en el mercado. Es evidente que el 5G no ganará adeptos si no se encuentra disponible en móviles más asequibles, y en este caso podría ser una de las mejores decisiones de Samsung. Sobre las características de este terminal, no conocemos demasiadas cosas, más bien pocas. Conocemos de él que cuenta con una cámara dual, con un gran sensor de 32 megapíxeles acompañado de otro de 8 megapíxeles. También cabe la posibilidad como en el Galaxy A80, que cuente con algún tipo de sensor ToF que pueda añadir propiedades de lecturas 3D y profundidad inteligente a la cámara de fotos. Sin duda sería una gran noticia, además de algo lógico, el que Samsung estrene pronto el primer gama media con 5G.