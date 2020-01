Desde hace años es posible localizar nuestro teléfono si lo hemos perdido, gracias a sendos sistemas y apps de nuestros móviles que permiten acceder remotamente a su ubicación y funciones en caso de extravío o robo. En el caso de Android se hace a través de la app Encontrar mi dispositivo de Google. Pues bien, ahora hemos conocido que esta app, que hasta ahora nos ofrecía principalmente encontrar nuestro teléfono Android, también será capaz de mostrarnos dónde están nuestros auriculares bluetooth, unos dispositivos especialmente propensos a perderse en cualquier lugar. Te contamos cómo lo han descubierto.

Localizar tus auriculares desde el móvil

Los auriculares inalámbricos bluetooth se han convertido sin duda en el complemento estrella para nuestros smartphones. Quien más y quien menos cuenta con uno de estos auriculares, que además por su reducido tamaño suelen ser dispositivos fáciles de perder. En este caso desde XDA Developers han podido entrar en el código de esta aplicación, en su última actualización, concretamente la versión 2.4, y por lo que han podido apreciar dentro de ese código, se está preparando la llegada de una función adicional a la hora de buscar nuestros dispositivos cerca. En este caso centrada en la búsqueda de los auriculares. El funcionamiento de esta herramienta, por lo que se ha descubierto, podría ayudarnos a localizar los auriculares de diferentes formas.

La función anunciada por Google | Google

Estos dispositivos, al no contar con conectividad móvil, no nos pueden enviar el lugar en el que se encuentran de manera remota, pero sí que se puede hacer la búsqueda de una forma inversa. De esta manera lo que podríamos saber es en qué lugar se desconectaron de nuestro móvil. Evidentemente, teniendo en cuenta que el alcance medio de una conexión bluetooth es de unos diez metros, nos estaría desvelando la posición en donde los perdimos o estos perdieron el contacto con el teléfono, que viene a ser lo mismo. Por tanto, de esta forma sería bastante sencillo dar con uso auriculares que hemos perdido, pero que no sabemos muy bien dónde.

Como es lógico no podemos saber si desde el momento que se desconectaron del móvil pudieron ser movidos por alguien que los hubiera sustraído, eso lamentablemente no se puede saber con esta herramienta. Pero evidentemente, desarrollándose las cosas de manera normal, debería bastarnos con saber dónde se desconectaron de nuestro móvil para poder encontrar sanos y salvos los auriculares. De momento solo es una función dentro del código, que no está implementada ni mucho menos en la aplicación. Pero parece que a Google no le llevará mucho tiempo lanzar esta nueva función, que sin duda puede ayudarnos a muchos a ser menos despistados con los accesorios más valiosos para nuestro móvil.