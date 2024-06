Motorola lanzará su propio rastreador inteligente para competir con los AirTag

Los rastreadores inteligentes se han convertido en unos de los dispositivos más útiles cuando se trata de acompañar a nuestros gadgets. Con ellos, podemos tenerlos siempre localizados, incluso cuando están lejos del alcance de nuestro teléfono. Las redes Find My existentes, tanto la de Apple como la de Android, facilitan la geolocalización de dispositivos gracias a la conectividad Bluetooth y UWB, que triangulada permite localizar un producto en cualquier lugar, por muy lejos que esté. Ahora Motorola trabaja en su propia alternativa a estos localizadores, y parece que está bastante cerca de ser una realidad.

Se deja ver en distintas certificaciones

Que un producto pase por una certificación viene a confirmar que su lanzamiento está bastante cerca, o que incluso es inminente, y este rastreador de Motorola se encuentra ahora mismo en esa fase. Este nuevo producto se denominará Moto Tag, y ahora se le ha visto pasar por la TDRA, que es la certificación de los Emiratos Árabes Unidos, y donde ha mostrado que también cuenta ya con la certificación de la FCC norteamericana, por lo que está cumpliendo todos los trámites para ser comercializado dentro de muy poco.

Los detalles técnicos de este rastreador también han sido desvelados, y contará con todo lo que esperamos de un dispositivo bien equipado. Por un lado, contará con Bluetooth de bajo consumo, que es lo que integran todos los rastreadores, por sencillos que sean, y además, también ha certificado que cuenta con un chip UWB, o lo que es lo mismo, de banda ultra ancha. Esta es la tecnología más sofisticada ahora cuando se trata de localizar de forma segura cualquier dispositivo, por lo que Motorola integrará las tecnologías más avanzadas en él.

Aunque no se sabe nada de si será compatible con la red Find My Device de Google, lo normal es que sí. Ya que su relanzamiento hace unas semanas hace indicar que la nueva red llegará con el soporte de más fabricantes en el mercado, que ofrecerán nuevos dispositivos para poder hacer el rastreo de la forma más precisa posible. Y sería desde luego una excelente ocasión para Motorola ofrecer a sus usuarios el rastreo de sus móviles con este producto y con la red tejida por Google, en lugar de utilizar una propia, que no tendría sentido alguno y además no sería para nada práctico.

Si Motorola da el paso se encontrará con una creciente competencia en el mercado. Aunque en el caso de Android sobre todo tendrá enfrente a Tile, el fabricante más veterano de este tipo de dispositivos, y Samsung, que ya cuenta con dos generaciones de su Smart Tag. No se sabe nada de cuándo será presentado, ni su precio. Aunque en este último aspecto lo normal es que se alinee con la competencia, fijando un precio para este dispositivo que se mueva entre los 30 y 40 euros. Sin duda una gran noticia el que Motorola apueste también por estos nuevos dispositivos de rastreo para aumentar los accesorios disponibles para sus smartphones.