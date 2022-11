El Moto Watch 70 se filtra poco antes de presentarse

Los smartwatchs siguen siendo seguramente los wearables más populares del mercado. No hay más que ver cómo evoluciona este segmento para comprobar que los fabricantes cada vez apuestan más por el y menos por las pulseras. Es el caso de Motorola, una firma con una larga tradición en relojes, que estaría trabajando en su nuevo modelo, hasta el punto de tenerlo ya casi terminado. Eso es lo que se desprende de la filtración que hemos conocido hoy, y que nos muestra el reloj con pocos secretos. Y es que parece que ya está listo para ser recibido en las tiendas, lo que nos da una idea de que su lanzamiento podría ser inminente.

Un reloj muy parecido al Apple Watch

Es algo que no debería extrañarnos, de hecho, la mitad de los relojes del mercado de alguna manera se parecen al de Apple. Y este Motorola Watch 70 no lo es menos, al menos según la primera imagen que hemos visto de él. Porque podemos ver una caja rectangular, con unas proporciones muy parecidas a las de este modelo. Este se ha dejado ver en la web de Best Buy, uno de los retailers más importantes de Estados Unidos y Canada. Ha sido en la tienda online de este último país donde se ha dejado ver este modelo.

En este listado se puede ver claramente su denominación, la del Moto Watch 70. Este listado nos revela también algunas características de este dispositivo. Empezando por su pantalla, que tiene un tamaño de 1,69 pulgadas y una resolución de 240x280 píxeles. No se sabe si la pantalla será LCD o AMOLED, pero visto su precio nos inclinamos claramente por lo segundo. La caja del reloj ha sido fabricada en aleación de zinc, mientras que su correa es de silicona, lo habitual en este tipo de dispositivos.

Este reloj nos ofrecerá todo lo que esperamos de un reloj de gama media como parece que es. Empezando por sensores para poder conocer distintos aspectos de nuestra salud en tiempo real. Cuenta con sensores como el acelerómetro o el giroscopio, así como el lector de saturación de oxígeno en sangre, una función que no puede faltar ya en cualquier dispositivo de este tipo. Por supuesto puede hacer seguimiento de nuestro ritmo cardiaco, así como del sueño, analizando la calidad de este, lo saludable que es.

Llega con soporte para 23 deportes o actividades deportivas, o lo que es lo mismo, puede analizar nuestra actividad en cualquiera de estas 23 variantes. Cuenta con resistencia al agua IP67, por lo que se puede sumergir sin problemas en el agua, a cierta profundidad, y sin que se produzcan daños. La batería de este reloj ofrece una autonomía de un día de duración, algo habitual en los relojes de alta gama, pero que no termina de convencernos en un reloj de gama media como este. La caja de este reloj cuenta con un botón físico en el lateral derecho, por lo que no hay una corona como en el caso del Apple Watch.

El precio con el que se estrenará en Canadá será de unos 100 dólares, algo en consonancia con lo que podemos esperar de un reloj de este fabricante para la gama media.

