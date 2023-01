¿Tu moto no arranca con heladas? Prueba con una de estas baterias externas

Las bajas temperaturas y el frío afectan negativamente a las baterías, no sólo a la duración de las baterías de nuestros móviles y dispositivos electrónicos, sino también a la de nuestros vehículos. Es habitual en invierno coger el coche o la moto y que no arranque. Te contamos cómo arrancar tu moto de forma segura con la ayuda de una batería USB.

Arranca tu moto con una batería externa

Utilizar unos cables de corriente entre dos vehículos es algo muy común cuando no arrancan por falta de batería. Pero no siempre tenemos a mano los cables o alguien que nos eche una mano. Para esas ocasiones en las que todo se tuerce y no podemos esperar a la asistencia tenemos una alternativa. Hacer uso de una batería externa USB, te contamos cómo. Podemos hacer uso de una batería cualquiera, en el mercado encontramos baterías con suficiente potencia y que cuentan con los cables necesarios para conectarlos a la batería de nuestra moto. En el mercado encontramos baterías conicidad como “arrancador de coches” las cuales incluyen los cables con las pinzas específicas para ese cometido.

Un ejemplo de estas puede ser esta con una capacidad de 13800 mAh y 12 voltios la cual podemos adquirir en Amazon por unos 59,55 euros aproximadamente. Un dispositivo pequeño y ligero que podemos llegar a cualquier parte y que nos sacará de más de un aprieto. Con esta podemos arrancar cualquier vehículo hasta 20 veces. Dispone de dos puertos de salida USB en los que además de conectar los cables de arranque, podemos conectar y recargar cualquier dispositivo, además de una entrada de corriente tipo USC-C con la que la recuperaremos. Incluye función de luces led con 4 modos de iluminación con la que podemos convertirla en linterna, estroboscopio, luz de emergencia SOS y luces de advertencia, por lo que es muy útil cuando viajamos y salimos a disfrutar del aire libre.

Arrancador de coches BuTure | BuTure

Un dispositivo que podemos usar de forma totalmente segura, cuenta con un sistema de protección inteligente con el que evitamos cortocircuitos, sobrecalentamientos, sobretensiones, sobrecargas, descargas profundas, sobreintensidades e incluso polarizaciones inversas. En el momento en que se detecte cualquier tipo de anomalía nos advertirá mostrando luces de error y emitirá sonidos disuasorios. Por lo que no te preocupes si te equivocas y no colocas correctamente los cables en el polo positivo y negativo. Aunque siempre ante la duda no está de más consultar.

Dispositivo que podemos llevar con nosotros hasta en las circunstancias más extremas ya que su carcasa es resistente a los golpes y los arañazos. Por lo que no está de más llevarla siempre encima pues nos sacará de más de un apuro. Aunque debemos tener en cuenta que para que podemos hacer uso de ella, la batería de nuestra moto tiene que tener algo de carga. Lo que podemos comprobar fácilmente si al intentar arrancarlo hace amago de encenderse o podemos conectar las luces, aunque sea tímidamente. En el caso contrario, nos tocará esperar a la asistencia o cambiar la batería si está dañada.