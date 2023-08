El mejor truco para acelerar el rendimiento de tu reloj Samsung

Los relojes inteligentes que se han convertido en nuestros compañeros inseparables, al igual que los móviles nos acompañan a todos lados, nos ofrecen multitud de opciones y aplicaciones que podemos abrir y gestionar directamente desde su pantalla. Cuando hacemos uso del reloj, estas se van acumulando e incidiendo directamente en el rendimiento. A continuación, te contamos cómo acelerar el rendimiento de tu reloj Samsung.

Cierra todas las aplicaciones de un plumazo

La facilidad de acceso y uso de las apps en el reloj hace que sin darnos cuenta vayamos acumulando un cierto número de aplicaciones abiertas. Desde el propio dispositivo podemos instalar todas las que creamos necesarias hasta llenar su memoria y abrirla según nuestras necesidades, llegando a acumular un número significativo de aplicaciones abiertas. Algo que es habitual también en los teléfonos móviles, algo que sin darnos cuenta va consumiendo recursos de nuestros dispositivos. Por lo que no está de más de vez en cuando comprobar que app tenemos en marcha y cerrarlas. El principal síntoma de esto, es que comenzamos a notar que va más lento. Pero esto tiene una fácil solución, cerrar todas las aplicaciones abiertas de una vez.

Cierra todas las app a la misma vez | TecnoXplora

Es probable que tengamos un reloj Samsung y no nos hayamos percatado de que las aplicaciones no se cierran solas cuando dejamos de mostrarlas me gu o abrimos otras. Sino que permanecen abiertas consumiendo recursos innecesariamente, de manera que siguen funcionando en segundo plano. Por lo que lo más aconsejable es cerrar las apps que no estemos usando. Con este truco podrás cerrar todas de una sola vez.

Desde la pantalla del reloj desliza el dedo, desde la parte inferior hacia arriba.

De este modo accedemos al menú de las aplicaciones instaladas.

Entre los iconos de las apps encontramos el de las aplicaciones recientes . Lo reconocemos fácilmente como dos círculos de diferente intensidad que se solapan.

. Lo reconocemos fácilmente como dos círculos de diferente intensidad que se solapan. Pulsa una vez sobre este para ver las apps que has abierto recientemente y poder cerrarlas.

Para cerrar de una en una, solo debemos deslizar el dedo sobre la burbuja correspondiente a la app que queremos cerrar.

Pero para ahorrarnos tiempo y no tener que hacerlo de una en una, tenemos la opción de pulsar sobre el botón “cerrar todas” que aparece en la parte inferior de la pantalla del reloj.

que aparece en la parte inferior de la pantalla del reloj. De esta forma y de un plumazo conseguimos que todas las apps abiertas hasta ese momento se cierren, recuperando la memoria consumida mientras están en funcionamiento y consiguiendo un mejor rendimiento del reloj.

Es importante comprobar de vez en cuando las apps abiertas y repetir este procedimiento. Además de esta forma conseguimos optimizar en gran medida no solo la velocidad de procesado de dispositivos, también conseguiremos que la batería dure más al no consumir tanta energía.

Otras formas de optimizar el uso de las baterías son, por ejemplo, apagar las notificaciones, desconectar el wifi, bajar el brillo y desactivar la activación automática de la pantalla cuando giramos el reloj. Unos ajustes de los más sencillos que harán que aumente la autonomía y la vida útil de nuestros dispositivos.