El mayor problema de Chromecast es que necesita que apuesten por él

Podríamos comenzar a escribir acerca del Chromecast, disponible desde la semana pasada en Google Play, con la conclusión que sacamos hace unos meses sin haberlo usado, pero eso sería mitad verdad y mitad mentira.

Así que comenzamos por contarte con pelos y señales las virtudes y defectos de este aparatito HDMI que por solo 35 euros convierte tu caja tonta en algo más “inteligente”, si es que no tienes ya una Smart TV en casa.

La caja que recibes contiene el aparato con forma de lápiz USB, un mini alargador en caso que sea necesario (si tienes la tele colgada en la pared y la entrada HMI por detrás) y una fuente de alimentación que deberás conectar a la corriente eléctrica y al Chromecast en caso de que el puerto de tu tele no sea HDMI 4.1 o superior.

Por ponernos un poco quisquillosos podemos decir que si tienes la entrada para conectar el Chromecast en un lateral de la tele tener un cable colgando no queda nada bien. Si está detrás queda todo más recogido y apañado.

La instalación es sencilla, ya que se configura la red wifi a la que quieres conectar el aparato desde la app de un dispositivo móvil Android/iOS o desde un ordenador PC/Mac. Debe ser la misma en ambos aparatos o no funcionará. Antes de eso a lo mejor se queda un par de minutos actualizando el 'software', pero pasa rápidamente.

¿Y luego qué? Pues a mandar contenido a tu televisión desde las aplicaciones 'oficiales': Google Play Movies, Google Play Music y Youtube, lo que funciona realmente bien y con buena calidad con una conexión a internet estándar. Montarte una lista de vídeos de Youtube con tu Android o iPhone y reproducirlo sin ningún 'delay' es muy sencillo.

Desde el ordenador puedes enviar contenido con una extensión de Chrome, algo que a mí me ha funcionado con un ligero retraso al transmitir la pantalla completa. Me ha funcionado mejor transmitiendo una pestaña específica y tampoco ha ido nada mal abriendo archivos locales de vídeo en Chrome (se puede hacer desde el menú “Archivo”) y mandándolos a Chromecast. Pero esta no debería ser la solución...

¿Y el contenido local qué?

Pues aquí viene la pequeña decepción, que esperábamos que estuviera subsanada cuando pedíamos la presencia del Chromecast en España: Queremos transmitir contenido local del teléfono, tablet o el ordenador, como con cualquier Smart TV: ¡queremos transmitir nuestras fotos y vídeos!

Para las primeras Google acaba de estrenar la app Photowall for Chromecast (Android / iOS), que no es solamente una manera de enviar fotos de la galería, sino una forma divertida de formar un muro de ellas entre varios y retocarlas juntos.

Respecto a nuestros vídeos almacenados podemos tener algunas soluciones más “caseras”, aparte de echar en falta a Netflix en España. AllCast (Android) permite por 3,65 € reproducir contenido local en cualquier servidor multimedia estilo Smart TV, Apple TV, Xbox o Chromecast.

Mejor interfaz que AllCast la tiene Plex, app multiplataforma que ofrece una de las mejores maneras de montarte un centro multimedia en casa. También da soporte para Chromecast en su versión de pago, lo que te permitiría enviar desde tu móvil a la televisión fotografías y vídeos que tengas almacenados en tu ordenador. ¿Suena bien, no? Aquí te contamos mejor cómo funciona Plex.

Como veis, este aparatito de 35 euros sigue teniendo mucho potencial y la decisión de Google de llevarlo a más países ocho meses después de su presentación oficial es una apuesta de la compañía por él. Ahora solamente falta que tengamos más apps que aprovechen su potencial.