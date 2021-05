Los MacBook estrenarían también los nuevos colores de los iMac

Hace solo unas semanas Apple ha presentado sus nuevos iMac, unos ordenadores que este año han sufrido su mayor revolución en las últimas generaciones. Estos no solo estrenaban el nuevo procesador M1 de los californianos, sino que también cambiaban por completo por fuera, al estrenar un nuevo chasis aún más minimalista, así como una gama de colores que no veíamos desde los míticos iMac con pantalla de tubo y chasis de plástico transparente. Una nueva gama de ordenadores que estrena varios colores que le han dado un cambio de 180 grados al aspecto de estos ordenadores. Algo que parece que va a contagiarse a otras líneas de producto de la firma.

Nuevos colores para los MacBook

Eso es lo que hemos conocido ahora por parte de uno de los filtradores más cercanos a Apple, como es Jon Prosser. Este ha tenido acceso a unas nuevas informaciones que apuntan también a una adopción de esta gama de colores en el caso de los MacBook. Prosser asegura que la misma fuente que le informó en su momento de la llegada de los nuevos colores a los iMac le asegura ahora que ha visto un prototipo de MacBook de color azul que tenía un aspecto realmente atractivo.

Nuevos iMac | Apple

Prosser ya filtró en el mes de febrero la información que apuntaba a la llegada de los nuevos colores a esta gama. Según Prosser la nueva filtración no viene acompañada de una fecha de lanzamiento concreta ni de un modelo de MacBook específico, solo que Apple ya está probando cómo pueden quedar esos nuevos colores en sus ordenadores portátiles. Es de esperar que esta nueva generación de los portátiles de Apple se renueve a finales de año. Tampoco se sabe si con los nuevos colores habrá también un nuevo diseño de los MacBook como ha ocurrido en el caso de los iMac.

Nueva gama de colores de iMac | Apple

Recordemos que ese nuevo diseño ha sido posible gracias a la implementación de los procesadores M1 de Apple. Los MacBook ya lo integraron el pasado año y entonces no hubo un cambio de diseño como tal. Pero no hay que descartar que junto a los nuevos colores también podamos disfrutar de un diseño distinto. Los nuevos modelos de contarían con pantallas de 14 y 16 pulgadas, y podrían estrenar pantallas mini LED. No se descarta tampoco que el colorido llegue también a los iPad Air, que estarían también cerca de llegar al mercado con una nueva generación más equipada y con un diseño renovado.

Así que todo apunta a que la renovación de los nuevos dispositivos que están por llegar por pate de Apple también afectará al propio diseño de estos, con un colorido que en su momento fue toda una tendencia en el mercado. Algo que no nos extrañaría que vuelva a pasar ahora si el color llega a todas estas gamas de producto de Apple. Una firma californiana que está inmersa de pleno en el desarrollo de los nuevos iPhone 13, que se deberían presentar el próximo mes de septiembre.