Limpia los cristales desde el sofá con estas mopas inteligentes

Mantener limpios los cristales de nuestra casa probablemente sea una de las tareas más laboriosas y tediosas que existen. Limpiar cada uno de los lados evitando los restregones y que queden perfectas no es tan sencillo. Pero existe una solución podemos hacer uso de un limpiador robótico de ventanas. Te contamos qué es y cómo se usa.

Limpiador robótico de Ventanas

Gracias al internet de las cosas, las tareas del hogar cada vez son más fáciles. Tareas cómo pasar la aspiradora o fregar el suelo han dejado de ser una constante en nuestras vidas, ahora los robots aspiradores ya ocupan de esto y podemos emplear este valioso tiempo en otras actividades. Cuando nos planteamos limpiar los cristales al igual que cuando lavamos el coche lo más recomendable es mirar al cielo y asegurarnos de que no se avecinan lluvias. Ya que es una constante terminar de limpiar el último cristal y volver ensuciarse con el agua y las salpicaduras. Además, también podemos considerar esta actividad como de alto riesgo, por que en muchas ocasiones limpiar la parte exterior de estas puede ser muy peligroso ya que para hacerlo correctamente debemos acercarnos demasiado al vacío. Pero con este dispositivo, no sólo no correremos ningún riesgo, sino que además podemos hacerlo incluso sentados y sin movernos del sofá. Se trata del Mamibot W120-T un robot limpiador de cristales, que además de incluir un control remoto también podemos controlas con el teléfono móvil gracias a su aplicación.

W120-T | Mamibot

Dispone de varios programas de limpieza, tanto en seco como en mojado, podemos usar varios métodos de limpieza para que queden perfectos. Además, es bastante silencioso y nos avisará una vez ha terminado con la limpieza. Aunque al principio tendremos que pillarle el tranquillo y hacer pruebas para saber cuál de los programas de limpieza se adapta mejor a nuestras necesidades.

Su funcionamiento es muy sencillo, Tan sólo tendremos que colocar el robot en el cristal que necesitamos limpiar y dejarle que haga su trabajo. Este recorrerá la superficie a limpiar siguiendo un patrón de limpieza determinado. Si necesitamos limpiar una parte en concreto de la superficie podemos guiar al robot bien con la ayuda del mando a distancia o con la app del móvil.

Dispone de sensores de posición y distancia con los que es capaz de recorrer la superficie a limpiar sin caerse o salirse de la misma. Su diseño cuadrado garantiza la limpieza total del cristal llegando a todas partes incluyo a las esquinas. Además de ventanas, espejos, incluyo suelos, es muy recomendable para la limpieza de grandes superficies como grandes ventanales o escaparates en poco tiempo y con gran eficacia tanto en interior como exterior. Uno de los gadgets que encontramos en el mercado que nos permite limpiar de forma autónoma cualquiera de estas superficies. Incluye cable de 5 metros con el que podrá llegar hasta los rincones más alejados .Disponible en Amazon, su precio es de 142 euros, algo que no nos parece excesivo para el servicio que ofrece, tendremos los cristales limpios en poco tiempo y sin esfuerzo.