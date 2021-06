Lenovo presenta sus nuevas tabletas Tab M7 y Tab M8 para la gama media

El mercado de tabletas ha salido sorprendentemente beneficiado de la pandemia de COVID-19 que ha afectado a todo el planeta en el último año. Los confinamientos, el fomento del teletrabajo y de los estudios a distancia ha disparado la popularidad de estos dispositivos, que ahora son el complemento perfecto para muchos usuarios de todas las edades, que ven en ellas un gran apoyo a su teléfono, sobre todo para poder hacer otras cosas en una pantalla más grande. Uno de los principales fabricantes de tabletas de gama media del mercado es Lenovo, y hoy ha lanzado dos nuevas tabletas que seguramente van a convertirse en súper ventas de la gama media, las nuevas Lenovo Tab M7 y M8.

Características de la tableta Lenovo Tab M7

Estamos ante la tercera generación de estas tabletas, en el caso de la Tab M7 con un diseño acabado en metal. Esta tableta cuenta con una pantalla de 7 pulgadas y resolución HD de 1024x600 píxeles, con 16.7 millones de colores. Tiene un brillo de 350 nits y tecnología multi touch que reconoce la presión de cinco dedos simultáneos. Para proteger la vista a todas las edades, cuenta con certificación TÜV Rheinland Eye Care para minimizar la luz azul. Una tableta de la que podemos esperar un rendimiento digno pero no espectacular, con un procesador MediaTek MT8766, junto a 2GB de memoria RAM, así como 32GB de almacenamiento interno ampliable mediante tarjetas microSD hasta 1TB.

Lenovo Tab M7 | Lenovo

Cuenta con Wifi, Bluetooth 5.0, GPS, así como un conector de auriculares minijack de 3.5mm y un conector USB de 3.5mm. También hay sensor acelerómetro, altavoz y micrófono, así como sonido Dolby Audio. No faltan las cámaras de fotos, de 2 megapíxeles detrás de 2 megapíxeles delante. Una tableta que cuenta con una batería de 3750mAh, más pequeña que al de un móvil, con carga rápida de 10W. Pero lo normal es que no gaste mucha energía, teniendo en cuenta que llega con Android 10 Go como sistema operativo, un sistema que consume muy pocos recursos. Pesa apenas 236 gramos, y llega al mercado en los próximos días con un precio de solo 119 euros.

Características de la tableta Lenovo Tab M8

Esta tableta también cuenta con un cuerpo acabado en metal, con una pantalla de 8 pulgadas, algo más grande y que tiene una resolución HD de 1280x800 píxeles, con el doble de puntos de presión multitáctil, hasta 10, con brillo de 350 nits y también certificado por la TÜV Rheinland Eye Care para poder neutralizar la luz azul de la pantalla, tan dañina. En este caso el procesador es algo más potente, un MediaTek Helio P22T, al que le acompañan 2GB de memoria RAM para la versión con Android 11 Go, aunque hay una versión de 3GB de memoria RAM con Android 11 estándar. Así como 32GB de almacenamiento interno ampliable mediante tarjetas.

Lenovo Tab M8 | Lenovo

En el resto de características encontramos una cámara trasera de más resolución con 5MP, mientras que delante también es de 2 megapíxeles. También tenemos Dolby Atmos, altavoz, micrófono, sensor de luz ambiental o de proximidad. La batería es más grande, de 5100mAh, con carga rápida de 10W. Se podrá optar por una base de carga inteligente integrada con el asistente de Google, pesa 305 gramos. De momento no hay precio de esta tableta, que debería llegar dentro de poco al mercado.