Lenovo presenta un proyector portátil con una batería enorme

Los proyectores durante años fueron casi coto privado de empresas y usuarios con cierto poder adquisitivo. Estos nunca han sido muy asequibles, y además su mantenimiento, basado en lámparas, ha sido también muy caro, con repuestos que casi valían lo que el propio proyector. Pues bien, ahora esto ya no es así, y los proyectores con lámparas LED no solo son mucho más baratos, sino que son tan compactos que se pueden crear modelos portátiles para llevarlo a donde queramos para ver nuestros contenidos con total independencia de un enchufe. Es el caso del nuevo proyector de Lenovo, que destaca por contar con una enorme batería, que le permite contar con una gran autonomía a pesar de la calidad de proyección que puede aportar.

Así es el Lenovo Yoga T500 Play smart projector

La gama Yoga es la más avanzada de Lenovo en multitud de productos, su presencia suele ser sinónimo de producto innovador y con gran diseño. Un proyector que destaca por ser muy pequeño, podemos llevarlo a cualquier lugar con suma comodidad, y por tener una enorme batería, de nada menos que 22500mAh, casi cinco veces el tamaño de la batería de muchos móviles. Gracias a ella, el proyector puede funcionar lejos de un enchufe durante nada menos que 5 horas, lo que nos permitirá ver al menos un par de películas de un metraje estándar. Incluso disfrutar de un par de partidos de nuestro deporte favorito, que podremos disfrutar en el lugar que se nos ocurra.

Este modelo cuenta con una resolución máxima Full HD de 1080 píxeles. El brillo con el que cuenta es de 1.400 lúmenes, por lo que es más que suficiente para ver colores intensos y negros más puros. Es un dispositivo que cuenta con 2GB de memoria RAM, así como un almacenamiento interno de 32GB, por lo que podemos guardar en él multitud de fotos o vídeos para poder disfrutar cómodamente desde el proyector. Por tanto, nos ofrece un funcionamiento inteligente y una gran calidad de reproducción a la vez que no dependemos de los cables para poder utilizarlo. Solo bastará con encenderlo y encontrar una buena pared de color blanco o una superficie donde podamos proyectar la sesión cinematográfica, deportiva o arcade.

No es un proyector barato, ya que su precio, de momento en China, es de alrededor de los 415 euros al cambio. Aun así, no es tan caro como los que durante tantos años vimos en muchas empresas, de lámpara, que costaban como mínimo 600 euros, por lo que además de un modelo portátil y de más calidad, su precio es bastante más asequible desde luego. No sabemos si llegará a España, porque de momento solo está disponible en el país asiático, pero desde luego sería un complemente perfecto para los elegantes portátiles Yoga de Lenovo, que sí que están presentes en el mercado español. Un proyector que en definitiva es la mejor solución para proyectar algo con un tamaño digno de un cine de verano y sin tener que preocuparse por la alimentación.