Lenovo lanza un flexo inteligente con webcam y base de carga rápida para tu móvil

El Internet de las Cosas es uno de los segmentos más apasionantes de la tecnología, ya que convierte dispositivos y pequeños electrodomésticos tradicionales en auténticos gadgets inteligentes. En esta ocasión hemos conocido el último de estos dispositivos, de parte de Lenovo, uno de los principales fabricantes mundiales de tecnología. Y lo hacen con un flexo que nos parece de lo más versátil por todas las características con las que cuenta. Es un dispositivo sorprendente desde luego, con algunas características poco habituales en un flexo, y que harán de nuestro día a día algo mucho más cómodo.

Así es el nuevo Lenovo Go Desk

Se trata de un flexo inteligente que cuenta con algunos elementos sorprendentes. El más llamativo es una webcam, que se oculta en el brazo donde se encuentra la lámpara LED. Así, con un simple gesto, girando este brazo, podemos colocar la webcam delante de nosotros, de tal forma que podemos mantener videollamadas y cuando ya no utilizamos la webcam volver a ocultarla como si no estuviera ahí. Es una webcam de calidad, ya que se trata de la Lenovo Go 4K Pro, que puede grabarnos a esta gran resolución a 30fps. Nos ofrece también enfoque automático y también encuadre automático, de tal manera que si nos movemos delante de ella la cámara nos mantendrá dentro del encuadre.

Lenovo Go Desk | Lenovo

Otro aspecto interesante es la base de carga integrada, que se puede desplegar fácilmente cuando es necesario. Solo tendremos que dejar encima nuestro móvil compatible para que comience a cargarse sin necesidad de cables. Este centro de carga ofrece una velocidad de hasta 65W, que puede cargar un móvil con una potencia equivalente en apenas media hora. También cuenta con otro puerto USB tipo C de 20W, así como otros dos USB tipo A y un HDMI. La base de carga inalámbrica tiene una potencia de 15W, que está bastante bien para lo que suele ser habitual.

Lenovo Go Desk | Lenovo

Lo que es la funcionalidad propia de flexo está muy bien resuelta gracias, gracias a una lámpara LED que ofrece distintas configuraciones e intensidades de iluminación, que pasan por los 3,000K, 4,500K y 6,500K. Por lo que vamos a poder elegir siempre la mejor configuración e intensidad según la hora del día y la luz que nos rodee. Por tanto, con este flexo obtenemos varias funciones en una, además de la de iluminar, nos permite cargar nuestros dispositivos, no solo el móvil, y mantener videollamadas cómodamente gracias a una webcam que además se escamotea de manera que no se sabe si está ahí.

Y de paso esto sirve para que, si los hackers consiguen hacerse con su control, no puedan obtener imágenes relevantes mientras no la usamos. Un flexo que como os podéis imaginar no tiene un precio accesible, algo lógico por otro lado con todo lo que integra en su ficha técnica. Tiene un precio de alrededor de 310 euros al cambio. Eso sí, la webcam no está incluida en el precio, y tiene un coste adicional de 140 dólares. De momento no se sabe si llegará a España.