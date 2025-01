Lenovo desvela el primer portátil con pantalla enrollable en el CES 2025

Aunque no es totalmente una sorpresa, ya que se había filtrado en imágenes en las últimas semanas, la realidad es que no deja de sorprender la última innovación de Lenovo en lo que se refiere a su gama de portátiles, que es una de las más veteranas y populares del mercado. En esta ocasión brilla sin duda alguna por el nuevo modelo que ha presentado en el actual CES 2025, que se ha celebrado la semana pasada en Las Vegas.

Así es el nuevo Lenovo ThinkBook Plus Gen 6

Este nuevo portátil de Lenovo sin duda alguna nos deja con la boca abierta por su pantalla, que es única en el mercado. No vamos a encontrar tan siquiera parecido en un dispositivo de estas características. Y es que su pantalla no es que se pliegue, como hemos visto ya en otros portátiles de la marca, sin que esta se enrolla y desenrolla con suma facilidad.

Y es que la pantalla crece verticalmente, de tal manera que cuando lo necesitamos, esta se desenrolla para ofrecernos una mayor superficie. Para hacerse una idea, la resolución estándar de su pantalla es de 2000x1600 píxeles, y cuando la pantalla se desenrolla, esta pasa a ser de 2000 x 2350 píxeles, quedando, por tanto, en una extraña relación de aspecto de pantalla vertical.

Quizás no sea la pantalla más práctica para muchos usuarios, pero para otros que están acostumbrados a trabajar con listados de gran tamaño y que normalmente los manipulan verticalmente, puede ser una opción muy interesante. Además, es evidente que con la multipantalla este formato es igual de útil, ya que nos permite disfrutar abiertamente de dos pantallas simultáneas cuando sea necesario.

Y cuando no, pues se vuelve a enrollar la pantalla y listo, sin duda es el gran activo de este portátil. A la hora de expandir la pantalla o de volver a su tamaño original, el proceso dura unos 10 segundos, por lo que no hay que esperar demasiado y el motor se mueve de manera ágil enrollando o desenrollando el panel. De momento es un modelo experimental, por lo que la pantalla no termina siempre extendida del todo, y pueden aparecer protuberancias como es lógico en una pantalla que se puede enrollar.

Ha sido diseñada para aguantar hasta 20.000 ciclos de enrollado y desenrollado del panel. El corazón de este portátil es bastante potente, contando con un procesador Intel Core Ultra serie 2, que es la última generación de este chip, aunque también hay otras alternativas con procesadores como el Intel Core Ultra 7, que vienen acompañados de hasta 32GB de memoria RAM o 1TB de almacenamiento SSD.

A pesar de su compleja pantalla, cuenta con una webcam de 5 megapíxeles que cuenta con sensor de infrarrojos para poder verificar la identidad de los usuarios. La conectividad es muy veloz gracias al Wifi 7. El software con el que se estrena es Windows 11. Y aunque se ha presentado como un prototipo, ya tiene fecha de presentación. Y es que se lanzará de momento en Estados Unidos, el próximo mes de junio, por alrededor de 3.430 euros al cambio, de momento se desconoce si se estrenará en nuestro país más adelante.