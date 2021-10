La legendaria PALM regresa al mercado con unos auriculares Bluetooth

Los que ya tenemos unos años, vivimos de lleno la revolución tecnológica que se produjo con el cambio de siglo, donde lo portátil comenzó a ser cada vez más común, con dispositivos no solo como los ordenadores portátiles y sobre todo con los teléfonos móviles, sino también con las PDA, lo que en su momento fue algo así como el germen del smartphone. Entonces PALM se convirtió en el principal fabricante de estos ordenadores de bolsillo, y dominó el mercado hasta que llegó el smartphone. Después de haber regresado al mercado con un mini smartphone estos últimos años, hemos visto cómo ahora ha lanzado un nuevo dispositivo, que nada tiene que ver con ellos, pero que es el accesorio perfecto.

Así son los nuevos Palm Buds Pro

PALM se suma por tanto a esta fiebre por el wearable, en el que los auriculares se han convertido en uno de los productos más populares para los usuarios móviles, porque son el dispositivo perfecto para utilizar con nuestro móvil. Estos nuevos Palm Buds Pro han sido fabricados por la propia firma en China, con proveedores de aquel país, aunque dándole su toque personal. Eso sí, no esperemos un diseño original, porque parece que en este aspecto PALM ha buscado reciclar el diseño de otros dispositivos lanzados por los proveedores asiáticos. En cualquier caso, es noticia que la marca, o mejor dicho lo que queda de ella, lance unos auriculares que destacan entre otras cosas por contar con cancelación activa de ruido.

Palm Buds Pro | Palm

Según PALM, parece que sus auriculares han sido desarrollados por integrantes de Beats y de Samsung. Estos, siempre según la marca, ofrecen un audio de alta calidad, de grado de estudio, por lo que con el precio tan ajustado que tienen pueden ser una gran compra, si realmente es así. La batería de estos auriculares ofrece hasta 4 horas de reproducción con la cancelación de ruido activada. Mientras que llega hasta las 5,5 horas cuando esta no se encuentra activada. Eso sí, si lo combinamos con la batería del estuche, la autonomía crece hasta las 24 horas nada menos. Para poder realizar la cancelación de ruido, integran hasta seis micrófonos, y no solo mejora el sonido cuando escuchamos música, sino también cuando estamos en una llamada.

Palm Buds Pro | Palm

Como veis tienen un diseño bonito y agradable a la vista, con el logo de la nueva PALM en la parte frontal del estuche. Estos auriculares se lanzan por 129 dólares unos 110 euros al cambio, aunque de momento no están disponibles en España, e ignoramos si lo estarán. Si nos atenemos a su móvil, este sí llego a estar disponible en nuestro país por parte de algunos operadores. Así que no es descartable que puedan llegar a nuestras tiendas. Como os podéis imaginar, la presencia de PALM es testimonial actualmente, y poco o nada tiene que ver con lo que nos ofreció en su momento, con algunos de los dispositivos más avanzados del mercado, pero claro, de esto hacen ya 15 o 20 años. No obstante, parece una manera más accesible de recuperar el legado de la marca por parte de los consumidores.