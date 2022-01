Los lectores de huellas integrados en tarjetas bancarias están cada vez más cerca

No es la primera vez que hablamos de esta funcionalidad para unos objetos que utilizamos muchos a diario, como son las tarjetas bancarias. Tradicionalmente estas se han protegido mediante claves PIN, que a lo largo de los años se han mostrado ser seguras, aunque siempre han existido situaciones donde los clientes se han podido ver al límite. Y es que la realidad es que la tarjeta bancaria ha evolucionado bastante en los últimos años, convirtiendo casi en anécdota la banda magnética, para volcar toda la información en los chips NFC y tecnología contactless. Pero cada vez suena con más fuerza la integración de una capa de seguridad mucho más exigente en estos objetos, como es la integración de lectores de huellas dactilares. De hecho, Samsung ha anunciado ahora su tecnología para integrarlas en un futuro cercano.

Nueva tecnología de Samsung

La firma coreana ha presentado una nueva tecnología de seguridad para tarjetas bancarias, que consiste en la integración en el plástico de un lector de huellas dactilares. Toda esta tecnología se integra en un chip, que contiene un procesador y software seguro para poder dotar al lector de los estándares de seguridad necesarios para poder integrarse en un dispositivo tan importante como la tarjeta con la que pagamos en los establecimientos. Una tecnología que, aunque está focalizada sobre todo en las tarjetas bancarias, por razones obvias, podría extenderse rápidamente a otro tipo de tarjetas.

La nueva tecnología | Samsung

Esto quiere decir que, en la tarjeta de abono de tu club de fútbol, del teatro, en la tarjeta de transportes o bien de acceso a tu centro de estudios o trabajo, se podría integrar uno de estos lectores de huellas. De tal manera que se convierta en algo habitual en cualquier tipo de plástico destinado a identificarnos en cualquier lugar. De esta manera se acabaría con el PIN, que no sería necesario para poder realizar una compra o acceder a un recinto. Pasaríamos a un sistema mucho más seguro, en el que el único modo para poder realizar los pagos, es reposando nuestro dedo sobre el lector.

Actualmente disfrutamos de algo similar con los móviles y la conectividad NFC. Estos se pueden utilizar como una tarjeta bancaria, no solo por la tecnología NFC, sino que, gracias al lector de huellas del teléfono, solo podemos pagar si previamente lo hemos desbloqueado con ella, de lo contrario no se podría utilizar para pagar. Pues bien, esa sería la tecnología que añadirían las nuevas tarjetas equipadas con este tipo de lectores. Con este lector, se anularía la posibilidad de poder utilizar la tarjeta o replicarla a partir de una clave PIN. Porque sencillamente será necesario literalmente tener el dedo de la víctima.

Y salvo rocambolescos hechos y fechorías, se trataría de algo prácticamente imposible de conseguir por parte de los hackers. Como decimos no es la primera vez que conocemos detalles de este tipo de tecnología, lo que nos confirma que está más cerca que nunca de llegar a nuestras futuras tarjetas bancarias. Y es que un gigante como Samsung no entra en este segmento si no hay un negocio a largo plazo.