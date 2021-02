El lanzamiento de la Xiaomi Mi Band 6 es inminente

La Xiaomi Mi Band se ha convertido en sinónimo indiscutible del wearable económico por excelencia. Sus diferentes generaciones han ido creando cada vez mayores expectativas y se han caracterizado por seguir manteniendo un precio ajustado a pesar de las diferentes mejoras que han ido llegando. Y ahora tenemos a la vuelta de la esquina el lanzamiento de la nueva Xiaomi Mi Band 6, la última versión de esta pulsera, de la que se esperan muchas características por parte de los usuarios. El reto de Xiaomi ahora es ofrecer más manteniendo el precio. Una Xiaomi Mi Band 6 que según hemos conocido estaría a la vuelta de la esquina.

Pasa por las certificaciones clave

La nueva pulsera está a punto de llegar al mercado, y lo sabemos porque ha pasado por las certificaciones clave para poder llegar al mercado pronto. Lo ha hecho como el modelo XMSH15HM, lo que demuestra que su llegada al mercado es inminente. Pero además de esto sabemos que llegará con conectividad GPS integrada, una característica reservada solo a los wearables de gamas más altas y precio más elevado, por lo que habrá que comprobar cómo lidia Xiaomi con ello sin subir el precio de la pulsera, al menos en demasía.

Xiaomi Mi Band 5 | Xiaomi

Mientras tanto se van conociendo nuevos detalles sobre lo que podría llegar a la pulsera próximamente. Y uno de los aspectos más interesantes es sin duda el de la posibilidad de responder a mensajes directamente desde la pulsera. Del firmware de la pulsera se ha podido extraer un texto en el que se puede apreciar que la pulsera sería capaz de responder mensajes. Algo que sería posible seguramente gracias a los comandos de voz, al dictado de estos mensajes para que los transcriba la pulsera y los envíe al destinatario.

Concretamente quien ha filtrado esta información, un popular “leakster” de la escena de la Mi Band, ha detallado que en una de las líneas de código podemos ver el texto ”Swipe up to reply to an SMS” que nos da una idea de lo que sería capaz de hacer esta pulsera gracias a nuevas características. No parece que la respuesta a los mensajes vaya a ser tan completa como para poder transcribir nuestros dictados, pero al menos sí que nos va a permitir responder con algunas frases tipo.

Como por ejemplo que estamos en una reunión, conduciendo, o que no podemos responder ahora mismo que mejor nos contacten más tarde. Es de esperar por tanto que la nueva Xiaomi Mi Band 6 se presente en unas semanas, con algunas novedades interesantes, sobre todo se espera el GPS para no depender del móvil, y el NFC en Europa para poder hacer pagos móviles en distintos establecimientos, preferiblemente a través de Google Pay. Eso sí, el precio debería mantenerse lo más cerca posible del actual para que no perdiera su atractivo. Lo normal es que una pulsera con GPS y NFC tuviera un precio de al menos 60 euros, prácticamente el doble de lo que vale actualmente. Veremos si llega una versión estándar como la actual, y una Pro con todas estas nuevas características, sería lo más lógico.