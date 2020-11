LG lanza su mascarilla inteligente, elimina los virus y se esteriliza de manera automática

El pasado verano LG avanzaba antes del IFA de Berlín que iba a lanzar una mascarilla innovadora para poder protegerse no solo del COVID, sino de la polución y otros agentes nocivos en flotan en el aire. Ahora LG ha puesto a la venta esta mascarilla, en España habrá que esperar, y ha desvelado sus principales características, por lo que ya podemos hacernos una idea de lo que va a ofrecer. Un dispositivo que si lo hubiéramos conocido hace un año no nos habría llamado la atención, y lo habríamos tomado como un producto más orientado al mercado asiático. Algo que evidentemente no ocurre ahora, que estamos en plena segunda hora de este virus.

Características de la mascarilla LG PuriCare Wearable Air Purifier

Esta nueva mascarilla poco tiene que ver con las reutilizables o de un solo uso que se utilizan a diario. Es todo un dispositivo electrónico completamente autónomo que nos garantiza que vamos a respirar un aire limpio, y que además no vamos a expulsar ninguna partícula nociva. Una mascarilla que cuenta con un filtro HEPA H13, que garantiza la filtración más efectiva, y que es el mismo tipo de filtro que se suele utilizar en los purificadores de aire más sofisticados. Este puede filtrar el 99,95% de los virus, algo esencial en este momento, así como de bacterias, alérgenos y en general cualquier aire contaminado por diferentes elementos.

LG PuriCare Wearable Air Purifier | LG

En la mascarilla se alojan dos pequeños ventiladores, que además integran sensores que pueden analizar cómo respiramos, para alterar su funcionamiento en base a las necesidades de recirculación del aire que necesitamos en cada momento. Según nuestra necesidad de aire, se podrán activar alguna de las tres velocidades diferentes a las que pueden funcionar estos ventiladores. A pesar de lo aparatosa que es visualmente, aseguran que se puede utilizar durante horas sin resultar molesta, gracias a su peso de 126 gramos.

LG PuriCare Wearable Air Purifier | LG

Tal y como hemos visto ya en algunos auriculares de la marca coreana, esta mascarilla cuenta con una funda que a su vez integra un sistema de auto esterilización basado en rayos ultravioleta. Gracias a los LED UV con los que ofrece la tecnología UVnano de la marca y que se integra en la funda, la mascarilla se esteriliza por completo cuando no la estamos utilizando. Al igual que ocurre con los auriculares, la funda también permite recargar la mascarilla cómodamente. Lógicamente esta mascarilla necesita de una batería para funcionar, que integra y que tiene una capacidad de 820mAh.

La autonomía depende mucho de la velocidad a la que trabajen los ventiladores de la mascarilla, por lo que si es mínimo ese trabajo puede aguantar encendida hasta ocho horas, mientras que con la máxima velocidad se reduce a una cuarta parte, dos horas encendida. La mascarilla de momento se ha anunciado en varios países, sobre todo de Asia y Oriente Medio, pero no hay noticias acerca de una distribución internacional que pueda llegar a España, tampoco hay información sobre su precio. Esperemos que llegue pronto a España, donde tristemente nos hemos tenido que acostumbrar a estos objetos de cuidado personal a gran velocidad.