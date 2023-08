LG lanza una espectacular pantalla MicroLED de 136 pulgadas

Ya no es raro en absoluto, sino todo lo contrario, contar con una televisión de gran tamaño en casa. Hasta hace unos años no era tan habitual, pero ahora es bastante común tener en el salón televisores de 65 o 75 pulgadas. Hoy nos fijamos en una pantalla, que no televisor propiamente dicho, que supera con creces esas cifras, ya que cuenta con un tamaño de nada menos que 136 pulgadas, algo fuera del alcance de la mayoría de salones, sencillamente porque no son comunes con tantos metros de distancia hasta el dispositivo como para que sean saludables para nuestros ojos.

Así es la nueva pantalla de LG

Este dispositivo se llama LG MAGNIT All-in-One y como ya dice su nombre ha sido diseñado para ofrecernos una gran variedad de funciones en un mismo dispositivo, de tal forma que es posible utilizarlo en diferentes campos, no solo el doméstico, sino también en el profesional, de hecho, parece un dispositivo bastante idóneo para la empresa. Esta pantalla cuenta con tecnología MicroLED, que como sabéis aporta una gran calidad de imagen, con un gran contraste y colores muy vívidos.

LG MAGNIT All-in-One | LG

Aunque lo más atractivo en este caso es sin duda ese enorme tamaño de 136 pulgadas con el que cuenta, y que nos permitirá realizar presentaciones y acceder a contenidos de perfil empresarial. Una pantalla que ya cuenta con todo lo necesario para poder realizar las presentaciones y comunicaciones de forma rápida y sencilla. Por ejemplo, incorpora un controlador y un altavoz, por lo que se pueden mantener las reuniones de manera eficiente y sobre todo sencilla para cualquier persona, aunque no tenga una especial familiarización con la tecnología.

La pantalla está conformada por cinco paneles LED que a su vez se alimentan de un solo punto de energía. Para controlar esta pantalla en una sala de reuniones, cuenta con el LG Magic Remote, que permite hacer el sencillo gesto de “apuntar y hacer clic” para poder acceder a los contenidos que quieran mostrar, compartir y en definitiva presentar al resto de miembros de la organización. También es una pantalla perfecta para compartir contenidos desde otro dispositivo, como por ejemplo un smartphone u ordenador portátil.

Todo gracias a la funcionalidad LG One:Quick Share que permite realizar ese envío sin necesidad de cables. Básicamente estamos ante una gran pantalla, que, aunque pueda parecer grande, puede ser perfectas para determinadas salas de juntas de dimensiones generosas. Por tanto, es un dispositivo ideal para esas presentaciones que pueden tener distintas fuentes, por su facilidad para compartir los contenidos.

Y por supuesto con una extraordinaria calidad de imagen, como suelen ofrecer los televisores MicroLED, que, aunque no cuentan con tecnología OLED, ofrecen la mejor calidad posible dentro de este tipo de pantallas LED, que bien ajustadas pueden ofrecer una calidad de imagen extraordinaria. No hay precio de esta gran pantalla, entendemos porque se venderá de forma pormenorizada a grandes empresas, o a clientes selectos que se puedan permitir una pantalla de estas dimensiones en su sala de estar o salón.