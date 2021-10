Kobo estrena en España sus nuevos lectores de libros electrónicos

Hace solo unas semanas os contábamos la llegada de los nuevos Kindle Paperwhite a España, unos nuevos modelos que certificaban el buen momento por el que está pasando el segmento del libro electrónico. Ahora otro de los principales fabricantes de libros electrónicos del mercado estrena en España sus modelos más destacados, los nuevos Kobo Sage y Kobo Libra 2, dos modelos que sin duda cuentan con unas características perfectas para disfrutar de la lectura y también de los audiolibros como con ningún otro modelo. Ahora estos modelos se ponen a la venta en nuestro país.

Precio y disponibilidad

Los nuevos Kobo Sage y Kobo Libra 2 se pueden reservar desde hoy mismo, con un precio de 289,99€ y 189,99€. Estarán disponibles para comprar en tiendas desde el próximo 19 de octubre, en un par de semanas. Unos modelos que sin duda destacan por características muy competitivas.

Con tecnología Bluetooth

Sin duda es una de las grandes novedades que nos ofrecen estos nuevos lectores de libros electrónicos es que cuentan con tecnología Bluetooth. Esto permite contar con no solo con la posibilidad de leer los libros, sino también de escucharlos. Podremos reproducirlos como un audiolibro en cualquier dispositivo compatible, como por ejemplo unos auriculares o unos altavoces con esta conectividad. Sin duda es una característica poco común en este segmento, y que como dicen sus creadores, reúne lo mejor de dos mundos, el libro electrónico y el audiolibro.

Kobo Sage y Kobo Libra 2 | Kobo

Ambos cuentan con la tecnología de pantalla ComfortLight PRO, que ofrece iluminación indirecta para poder leer nuestros libros en cualquier situación, incluso cuando haya poca luz. Esta tecnología además permite ajustar la intensidad del brillo y de la luz, su temperatura, para que se ajuste perfectamente a esos entornos cambiantes. Las pantallas de estos lectores de libros electrónicos son más grandes de lo habitual, con 7 pulgadas para el Kobo Libra 2 y de 8 pulgadas para el Kobo Sage. Ambas pantallas cuentan con gran resolución, así como con tecnología de tinta electrónica E INK Carta 1200 de extraordinaria calidad, que además evita los reflejos incluso cuando estamos en la calle.

Kobo Sage y Kobo Libra 2 | Kobo

Estos lectores cuentan también con la tecnología Kobo Stylus, que permite marcar, subrayas y garabatear nuestros libros para tomar notas o hacer las anotaciones que creamos convenientes. Todo ello con un lápiz que es sensible a la presión, por lo que transmite las sensaciones de un lápiz o bolígrafo real mientras escribimos sobre los propios libros. Además, las nuevas tabletas de Kobo pueden contar con una funda que permite cargar el lector de libros mientras no lo usamos. Se trata de la Kobo PowerCover, que no solo protege integralmente al lector de Kobo, sino que también lo carga con la batería integrada en esta funda.

De tal forma que mientras no se utiliza el lector este se va cargando, como ocurre por ejemplo con los auriculares Bluetooth que cuentan con su propia funda de transporte con batería. Sin duda estamos ante algunos de los lectores de libros electrónicos más atractivos del mercado en la actualidad.