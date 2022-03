Kindle: cómo compartir fragmentos de tus libros favoritos en Twitter

Con las sucesivas actualizaciones, los lectores de libros de Amazon están implementando nuevas funciones que permiten una mayor interacción tanto en redes sociales como a través del navegador web. De esta forma han dado un paso hacia delante dejando de ser simples libros electrónicos. Hasta hace poco, el uso de la conexión WiFi de estos dispositivos se limitaba a la compra de contenidos a través del gigante de las compras y la posibilidad de gestionar y descargas dichos contenidos. Desde hace algún tiempo podemos disfrutar de su navegador de Internet, aunque este aún tiene muchas limitaciones.

Comparte fragmentos de libros y otros contenidos con tu Amazon Kindle

No sólo el navegador ha experimentados cambios, sino que también tenemos accesos a otros servicios como realizar consultar y búsquedas en Wikipedia, sino que a partir de las últimas actualizaciones también podemos conectar estos con nuestra cuenta en algunas redes sociales como son Facebook y Twitter. En alguna ocasión ya hemos comentado como gestionar las redes sociales desde el Libro electrónico de Amazon y una vez llegado a cabo este paso previo ya podemos comenzar a compartir extractos de nuestros libros preferidos usando para ello nuestras cuentas en estas redes sociales.

Para compartir un texto lo primero que debemos hacer es entrar en el libro , previamente comprado y localizar el texto en concreto.

, previamente comprado y localizar el texto en concreto. Una vez estamos en la página correspondiente, pulsa y desliza el dedo por la pantalla para seleccionar el texto .

. Una vez tenemos seleccionado el texto, aparecerá un menú con varias opciones. En esta ocasión selecciona compartir.

De nuevo accedemos a un menú desde el cual debemos elegir cómo queremos compartir el fragmento de texto teniendo como opciones Facebook, Twitter o a través del correo electrónico .

. Una vez hemos completado el proceso, aparecerá el mensaje “Echa un vistazo a esta esta cita” por defecto, aunque siempre podemos cambiarlo e incluir un mensaje personalizado

Con esta opción, podemos compartir fragmentos de libros o textos, pero debemos tener en cuenta de que no podremos hacerlos desde ningún contenido descargado manualmente. Sólo de los adquiridos a través de la tienda de Amazon o desde el propio dispositivo. Algo que limita el uso de esta función. Aun así, resulta de los más interesante. Esta opción no está disponible para todos los usuarios, ya que en los modelos más antiguos no es posible conectar las redes sociales, por lo que previamente debes comprobar que tu Kindle es compartible.

Con la implementación de estas funciones, nuestros libros de tinta electrónica dejan de ser un simple lector para convertirse en un dispositivo más versátil. Esperemos que el desarrollo de estos siga avanzando en esa línea mejorando la conectividad de estos e incluyendo nuevas funciones. Un proceso de evolución lenta y que poco a poca va dando sus frutos. Aunque sea de una forma aún muy rudimentaria y con las limitaciones existentes al tratarse de tinta electrónica, ya podemos navegar, realizar consultas o compartir a través de internet y con ayuda de las redes sociales fragmentos de nuestros libros preferidos.