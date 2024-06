Kindle: así puedes acceder a sus ajustes desde la web

Uno de los ereader más populares en el mercado son los Amazon Kindle. En cualquiera de sus opciones, desde el más pequeño el Kindle PaperWhite hasta al Kindle Scribe, el más grande de la familia el que además podemos convertir en un cuaderno digital, nos permiten una serie de ajustes y preferencias de uso. Estas no solo podemos modificarlas desde el propio dispositivo, sino que además podemos hacerlo de forma remota sin necesidad de tener a mano el dispositivo. Te contamos cómo.

Administra las preferencias de tu Kindle, aunque no lo tengas mano

Los dispositivos Kindle disponen de conectividad Wifi por lo que podemos conectarlos a Internet. Esto además de servirnos en el caso de enviar contenidos, es muy útil también si necesitamos tanto administrar los contenidos como las preferencias de usuario, aunque no tengamos el dispositivo en nuestras manos. Para ello deben estar conectados a Internet a través del Wifi y no estar en modo avión. De esta forma podremos cambiar los ajustes de forma inmediata. En el caso de no estar conectados en ese mismo momento, los cambios se aplicarán en el momento en que se vuelvan a conectar.

Para acceder a las preferencias de nuestros dispositivos de forma remota, lo haremos desde nuestro perfil de usuario en Amazon. Aquí están registrados todos los dispositivos del gigante de las compras que hayamos adquirido.

Desde su página web y habiéndose identificado previamente.

Una vez en la nuestra área personal tendremos acceso a la opción "administrar su contenido y dispositivos en Amazon"

Una vez iniciada sesión en nuestra cuenta, en la parte superior de la ventana seleccione "cuenta y listas"

De este modo se despliega una ventana en la que debemos seleccionar "cuenta"

” Esto nos da acceso a un nuevo menú en el que encontramos una amplia variedad de opciones.

Busca el apartado “contenido digital y dispositivos”

Selecciona de la lista tu Kindle y en esta ocasión pulsa sobre la opción “ preferencias ”

Desde el menú que se despliega, tenemos la opción de cambiar los métodos de pago, actualizar la biblioteca familiar e incluso, modificar las actualizaciones automáticas de libros, guardar redes, entre otros ajustes.

De este modo y sin necesidad de hacerlo directamente desde nuestro dispositivo podremos realizar cambios en las preferencias.

Además esto no es lo único que podemos hacer de este modo. Podemos gestionar el contenido de manera que eligiendo otros ajustes podremos además añadir o quitar bibliotecas, así como libros, realizar compras y enviarlas a un dispositivo. Y del mismo modo, podemos prestar nuestras compras a otros usuarios e incluso devolver compras que hayamos realizado bajo suscripción a Kindle Unlimited.

También podemos restaurar nuestros dispositivos e incluso desvincularlos de nuestra cuenta si ya no vamos a seguir haciendo uso de un dispositivo en cuestión. Debemos tener en cuenta que tenemos la opción de sincronizar al mismo tiempo nuestra cuenta de Kindle en todos los dispositivos en los que hayamos iniciado sesión cuenta de usuario. Lo que nos permite seguir con la lectura en un mismo punto y tener nuestros contenidos disponibles en todos y cada uno ellos.