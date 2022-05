Los Kindle de Amazon por fin leerán libros en el formato más popular

No cabe duda de que los Kindle son los lectores de libros electrónicos más populares que existen, y es que este es uno de los productos fetiche de Amazon, uno de los artífices de su gran éxito. Son lectores de libros sencillos, bien equipados, pero que a lo largo de estos años han tenido un déficit, y es que no han contado con compatibilidad para uno de los formatos de libro electrónico más extendido, si no el que más. Ahora por fin son compatibles con él, lo que sin duda los convierte en aún mejores.

Ya son compatibles con ePub

Este formato es el más popular del mercado, porque es el que utilizan casi todas las librerías en línea. Amazon ha ido un poco a su aire en este aspecto a lo largo de los años, porque no le ha ido mal con su propio formato. Pero ahora hemos conocido que, si bien no serán compatibles nativamente con estos formatos de libros, sí que será más fácil poder leerlos en los lectores de Amazon. Esto quiere decir que la nueva función permitirá utilizar una de las mejores funciones de los Kindle, la de enviar los libros a los lectores mediante el correo electrónico.

Amazon Kindle Oasis | Amazon

Por tanto, pronto se podrá enviar un libro en ePub al Kindle y este se convertirá automáticamente al formato que admiten estos lectores de Amazon. Hasta ahora para poder enviar archivos ePub a un Kindle había que recurrir a una app de terceros, Calibre, para convertir antes el libro al formato de Amazon. Ahora eso se realizará de forma automática igual que se hace cuando se mandan libros o documentos en otros formatos que son admitidos por el propio conversor. Mientras que Amazon eligió hace ya 15 años utilizar el formato Mobi y otros alternativos para sus lectores, el resto de su competencia se inclinó por el ePub.

Algo que como se ha demostrado no ha influido en el éxito de los Kindle, que siguen siendo de los lectores de libros electrónicos más populares del mercado. De esta forma Amazon conseguirá llegar a ese público que todavía sigue resistiendo a los Kindle porque precisamente no son compatibles con este tipo de archivos. Esta novedad se ha conocido por la actualización de la documentación que ofrece Amazon a sus usuarios con la compatibilidad de formatos que ofrecen sus lectores de libros electrónicos.

Ahora podemos ver en esa lista de formatos admitidos en último lugar al ePub. Por tanto, solo tendremos que enviar a partir de ahora el ePub a la dirección de correo electrónico asociada a nuestro Kindle para que este aparezca en nuestra biblioteca listo para poder ser leído. Por tanto, tendremos acceso a otros muchos libros que se pueden comprar también fuera de la tienda de Amazon, en muchos casos de editores más pequeños, o de autores que se auto publican estos libros. Y por tanto todos ganarán, lectores, Amazon con sus Kindle y también los editores de estos libros que llegarán a más usuarios y lectores.