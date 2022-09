Juguetes inteligentes, así puedes proteger a tus hijos de sus riesgos

Las nuevas tecnologías y el Internet de las cosas han revolucionado el mundo. No hay aspecto de nuestra vida que no haya evolucionado para adaptarse a la nueva situación. Algo que también ha alcanzado a la industria de los juguetes y el entretenimiento de los más pequeños. Nuestros hijos disfrutan de juguetes con los que nosotros no podíamos ni imaginar. Pero estos también implican cierto riesgo.

Principales riesgos de los juguetes inteligentes

Va quedando menos para que los fabricantes de juguetes nos bombardeen con los juguetes de esta navidad y los más pequeños preparen su carta a los reyes con sus peticiones. Por lo que debemos estar preparados y conocer son los riesgos que puede suponer la compra de estos y cómo hacer frente a estos efectos.

DJI Tello edición Ironman | DJI

Cada vez son los habituales los juegos y juguetes basados en la tecnología IoT y aplicado a este sector se traduce en juegos que utilizan la conectividad y la inteligencia para crear nuevas experiencias receptivas, interactiva e inmersivas. Lo que a priori nos puede parecer una buena idea la compra de estos artículos. Ya me muchos tienen un gran potencial educativo, y aunque el desarrollo del juego y su diseño con seguros, pueden esconder otros riesgos.

Si tenemos en cuenta de que estos dispositivos tienen que hacer uso de la red y otras funciones como el uso del Bluetooth, pues muchos cuentan la posibilidad de descarga y el uso de software que puede contener vulnerabilidades. Como el uso de contraseñas seguras, registrar datos y enviarlos a terceros o ser la puerta de entrada para malware. Sobre todo, debemos poner especial atención a juguetes que, con estas características, ya que son más susceptibles de presentar estos problemas. Micrófonos y cámaras que registran vídeo y sonido, así como altavoces y pantallas, conectividad a Internet o a través de Bluetooth. En este respecto desde ESET, empresa experta en ciberseguridad nos dan algunas claves a la hora de elegir un juguete de estas características que sea seguro:

Al igual que haríamos con cualquier dispositivo inteligente lo primero es investigar el producto en busca de comentarios de otros usuarios que nos indiquen si su uso es seguro y recomendado. Una vez que nos hemos asegurado de esto descartando aquellos con mala publicidad o problemas de privacidad. No debemos bajar la guardia y tomar otras precauciones como proteger el router, comprobando la configuración del mismo. Antes de iniciar su uso comprueba donde se almacenan los datos y si es fiable.

A la hora de crear cuentas de usuario, crea cuentas únicas con contraseñas robustas. Al igual de hacer uso del bluetooth debemos comprobar que utilizan el método de autenticación cuando se emparejen y comunicaciones cifradas con el router. Además de supervisar a nuestros hijos mientras hacen uso de estos es importante mantenerlos actualizados y sobre todos desconectarlos cuando no estemos haciendo uso de ellos. Sobre todo, debemos tener que estos juguetes se asemejan mucho en ese sentido a nuestros dispositivos móviles por lo que, del mismo modo debemos extremar la seguridad, sobre todo cuando se trata de la de los más pequeños.

