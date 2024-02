Jarro de agua fría para los wearables que pueden medir la glucosa en sangre

Es una de las funciones más prometedoras del mercado de wearables, la que permitiría obtener los datos del nivel de glucosa en sangre. Este dato es esencial para muchas personas que sufren diabetes, y datos de los que literalmente dependen sus vidas. Pero ahora la FDA, la Agencia de Medicamentos en Estados Unidos, ha hecho una advertencia que podría ser fatal para el futuro de esta función en el merado de wearables, y que pone de manifiesto que todavía hay mucho trabajo por delante que hacer para que esta tecnología sea fiable.

Desaprobación de la FDA

Hemos conocido en los últimos meses que diferentes fabricantes de tecnología están ultimando dispositivos que tendrán la capacidad de realizar mediciones de la glucosa en sangre sin tener que pinchar la piel para obtener una muestra de sangre, de la misma manera que por ejemplo nos tomamos la presión arterial o hacemos un estudio de nuestra composición física.

Y es que según el regulador estadounidense, no se ha aprobado ni autorizado ningún reloj inteligente que sea capaz de medir los niveles de glucosa en sangre sin necesidad de otro dispositivo externo. Y lo más alarmante es que advierten a los consumidores el peligro de utilizar estos dispositivos. Y esta advertencia se basa en que estos dispositivos al no estar autorizados, si existieran, pueden suponer un peligro mortal, literalmente.

Porque desde la FDA entienden que, al no haber ningún dispositivo de este tipo aprobado, el uso de estos métodos no invasivos podría dar lecturas incorrectas. Y por tanto, con esas lecturas incorrectas, los pacientes con diabetes podrían sufrir consecuencias fatales por fiarse de una lectura incorrecta de esos niveles de glucosa. Así que a día de hoy parece que esta tecnología se encuentra bastante lejos de poder darnos unas lecturas precisas, algo que es esencial a la hora de condicionar la vida de las personas con diabetes.

Por tanto, lo más normal es que nos toque esperar todavía más tiempo para conocer algún reloj inteligente que sea capaz de obtener estas lecturas de manera fiable y por supuesto sin métodos invasivos, que sería el formato más ventajoso de este tipo de dispositivos. Y es que como sabéis, el pinchazo es el único método fiable a día de hoy para poder medir en tiempo real los niveles de glucosa en sangre.

Esto no quiere decir, que desde la FDA no animen a utilizar otros métodos inteligentes de seguimiento de la glucosa en sangre. Y es que el regulador recuerda que hay otros métodos, que, si se pueden seguir desde el smartphone, y que perforan la piel, que sí ofrecen lecturas correctas, y por tanto son perfectamente recomendables. El resumen es que a día de hoy no existe un reloj o anillo en el mercado que ofrezca mediciones fiables de los niveles de glucosa en sangre, y por tanto debemos abstenernos de tomar en consideración sus lecturas. De momento lo único realmente efectivo sigue siendo la prueba con perforación en la piel.