Los iPhone 12 ahora vienen sin cargador y auriculares, ¿cuánto tendrás que gastarte en ellos?

Hacía meses que se especulaba con la posibilidad de que los nuevos iPhone 12 llegaran a las tiendas sin auriculares o cargador, unos componentes que siempre se han suministrado gratuitamente con el teléfono. Y ayer pudimos confirmar que finalmente es así, y que lo único que se entregará junto a los teléfonos es un cable adaptador de conectividad USB tipo C a Lightning de Apple. Por tanto, si no tienes un cargador y unos auriculares a mano para este nuevo iPhone, tendrás que gastarte el dinero en ellos. Por esa razón hoy nos preguntamos cuáles son las opciones que nos ofrece Apple para sustituir a estos componentes, siempre con la premisa de gastar lo menos posible, ya que son una necesidad y no precisamente un lujo.

¿Cuánto cuesta un cargador para el iPhone 12?

Pues bien, actualmente Apple vende en su tienda oficial un cargador USB tipo C, de ahí ese convertidor que se suministra junto al teléfono, que tiene una potencia de carga de 20W, un poco más rápida de lo normal. Este cargador tiene un precio de 25 euros, y es muy similar al que se entrega con otros iPhone.

Por tanto este coste lo tendremos que añadir al del propio teléfono para poder cargarlo con todas las garantías necesarias. Os recomendamos que a la hora de comprar cargadores, siempre compréis los originales de cada fabricante, o al menos si no es así, de primeras marcas de accesorios. Porque un mal cargador puede hacer mucho daño a nuestro teléfono a la larga, también a un iPhone. Por tanto este es el primer gasto que debemos añadir.

¿Cuánto cuestan los auriculares para el iPhone 12?

Desde luego este aspecto está bastante sujeto a los gustos de los usuarios. Lógicamente podemos gastarnos mucho o poco en unos auriculares, pero en este caso queremos limitarnos a saber cuánto nos van a costar los auriculares que se suministraban hasta ahora con los nuevos iPhone. Este modelo de Apple son los EarPods, sus auriculares más básicos, que son de cable, nada de Bluetooth o inalámbricos. Pues bien, estos están disponibles en la tienda de Apple, aunque eso sí, un tanto escondidos, ya que los de Cupertino por defecto nos muestran la página de auriculares inalámbricos, con los AirPods a la cabeza.

Pero si entramos en los accesorios de música sí que podemos encontrar los EarPods que se suministraban con los iPhone hasta ahora. Y estos tienen un precio de 19,99 euros. Por tanto si lo sumamos al precio del cargador, tenemos que gastarnos 45 euros más en contar con estos dispositivos, que de alguna manera son esenciales para poder utilizar los teléfonos de Apple, sobre todo lógicamente el cargador. La empresa ha justificado la no inclusión de estos elementos por razones logísticas y de sostenibilidad. Pero la realidad es que los usuarios no van a pagar menos por sus iPhone al no integrar estos dispositivos. Sino todo lo contrario, ya que al añadir este gasto extra el desembolso será mayor. Algo que puede que a muchos no importe, pero en los tiempos que corren no parece una buena noticia.