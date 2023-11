Los iPad Pro de 2024 desvelan todas sus características

Desde luego van a ser algunos de los dispositivos más destacados de Apple en 2024, y más cuando este año no hemos conocido ningún iPad nuevo. Serán las tabletas más avanzadas de la marca californiana, y por fin conocemos todos los detalles sobre su ficha técnica, al menos son los que se aventura a compartir un filtrador cercano a Apple, que se ha atrevido a desvelar cuáles serán sus puntos fuertes.

Así serán los nuevos iPad Pro

Estamos hablando de tres modelos, que llegan en diferentes tamaños, uno de ellos especialmente grande. Esto serían de 11 pulgadas, 12,9 pulgadas, y 14,1 pulgadas. Por tanto, este último es tan grande o más que muchos ordenadores portátiles. La primera gran novedad es que contarán con tecnología OLED. Esta ha sido deseada desde hace años, y parece que por fin va a convertirse en toda una realidad.

Eso sí, no todos los modelos contarán con esta tecnología, y solo los dos modelos más pequeños la equiparán, el modelo de 14,1 pulgadas en cambio tendrá tecnología mini LED, algo que de momento se llevará a cabo para abaratar costes y que no se dispare el precio del dispositivo. Como era de esperar, la potencia será uno de los aspectos más importantes de estas tabletas.

Y para ello estrenarán los nuevos procesadores M3, que hemos visto hace unas semanas tanto en los iMac como los MacBook Por, aunque en este caso se espera que sea la variante más accesible, y no las Pro y Max vistas en los ordenadores más potentes de los californianos. Además, vendrán acompañados de 8GB de memoria RAM, así como de una GPU de 12 núcleos, lo que para una tableta es sencillamente increíble.

La pantalla volverá a apuntar alto, con un brillo máximo de 3000 nits, que promete ofrecer la máxima calidad de imagen incluso en entornos con mucha luz, como la propia luz del sol. Vendrían con el nuevo Apple Pencil de tercera generación, y que contaría con puntas magnéticas intercambiables, para personalizar la experiencia de uso en todo momento, tanto para dibujo técnico como pintura e ilustración.

Como accesorio estaría disponible un nuevo Magic Keyboard con dos conectores USB tipo C adicionales. Y también estrenaría Magsafe como estándar en lugar de el conector inteligente. Sobre el diseño, vemos en la imagen que tendría una isla dinámica, aunque el filtrador, Majin Bu, asegura que esta isla solo tendrá presencia mediante software, y que por tanto no tendrá su origen en una cámara frontal y Face ID ubicados dentro de la pantalla. No se han hecho esperar las reacciones a estas características filtradas.

Y es que uno de los analistas más cercanos al entorno de Apple, Mark Gurman, no le ha dado credibilidad a esta filtración. Nosotros por nuestra parte la tomaremos con precaución, pero no parece unas características tan extravagantes como para que no puedan convertirse en una realidad. El tiempo dirá, y todo apunta a que estos nuevos modelos podrían convertirse en una realidad la próxima primavera, tras más de un año sin haber visto nuevos iPads en el mercado.