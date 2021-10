IKEA trabaja en un altavoz con Spotify integrado que se convierte en lámpara portátil

En los últimos meses hemos conocido diferentes productos inteligentes por parte de IKEA, la tienda sueca que cuenta cada vez con un catálogo de este tipo de productos más amplio y popular entre sus clientes. Ahora hemos conocido otro dispositivo que, si bien no es completamente novedoso respecto de otros existentes en la gama de IKEA, sí que puede suponer el inicio de una nueva gama de productos inteligentes. De momento es solo un producto en desarrollo, pero no sería de extrañar que pronto pudiera ponerse a la venta, como ha venido ocurriendo en los últimos días.

Un misterioso producto de IKEA

Básicamente este nuevo dispositivo se ha dejado ver en la FCC norteamericana, la certificación por la que deben pasar todos los fabricantes para que sus productos se puedan comercializar en el mercado. Este se denomina “Vappeby” y es un altavoz Bluetooth, que no debería diferenciarse mucho de cualquier otro, pero que parece podría tener un uso diferente como lámpara. Y no hablamos de una lámpara como las Symfonisk con Sonos, sino que, según las fotos de la certificación, parece más bien una de esas lámparas que utilizamos en el camping o en una excursión, con asa incluida.

Lo más curioso de esta lámpara sin embargo sería un botón específico denominado como “Spotify Tap” que, según la explicación de la propia IKEA en los documentos, sería un botón que reanudaría la reproducción de Spotify desde el mismo punto donde lo dejamos la última vez. Un botón desde luego bastante original para lo que estamos acostumbrados a ver en un altavoz Bluetooth tradicional. Esta función no sería novedad, ya que son varios dispositivos de Samsung, Microsoft o Bose los que cuentan con este botón. Básicamente es una manera de que los usuarios de la plataforma puedan acceder rápidamente a su música sin tener que estar moviéndose por apps y menús de plataformas.

Por otro lado, lo que es la lámpara, es capaz de iluminar con una bombilla de 2700K que integra. Otro de los aspectos que nos hace pensar en que será un altavoz para exteriores y salir al aire libre es su certificación IP65, que lo hace resistente al agua, de forma limitada o al polvo. Ahora bien, lo que no sabemos es si contará con una batería, que permita utilizarlo lejos de un enchufe, pero sería lo más lógico porque lo contrario no tendría sentido alguno para un dispositivo portátil. De momento no se conocen más detalles de esta lámpara con altavoz y viceversa. No es el primer producto de esta gama de altavoces, pero sí sería el primero con vocación de altavoz para llevarnos a cualquier lugar.

Actualmente los altavoces inteligentes de IKEA son los de la gama Symfonisk, que cuentan con la tecnología de Sonos para crear un sistema de sonido multi room. Este año ya hemos asistido a filtraciones similares de otros dispositivos, que se han presentado días o semanas después. Por tanto, deberíamos esperar lo mismo en este caso, un lanzamiento cercano, al menos antes de las Navidades.