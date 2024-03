IKEA lanza en España su nuevo cargador rápido USB C

Los cargadores se han convertido en habituales en nuestros hogares, principalmente para cargar nuestro móvil, pero también para hacerlo con la tablea, el reloj y tantos otros dispositivos portátiles que utilizamos en el día a día. En esta ocasión ha sido el gigante sueco de los muebles, IKEA, el que ha lanzado un nuevo cargador, especialmente potente para cargar nuestros dispositivos. Con él podremos cargar incluso dos de ellos a la vez y con una potencia bastante decente, vamos a conocer todos los detalles de su lanzamiento.

Así es el nuevo SJÖSS

Como os podéis imaginar, este cargador no podía tener un nombre legible sin más, sino que de nuevo otra palabra sueca nos dificulta aprendernos su nombre. En este caso hablamos del cargador rápido SJÖSS. Este es un cargador de pared, que tiene como objetivo cargar nuestros dispositivos portátiles mediante dos puertos USB tipo C. Por lo que tendremos que contar con cargadores de este tipo con doble conector tipo C, ya que como veis no tenemos conectores tipo A.

El nuevo cargador de 45W | IKEA

Este cargador cuenta con una buena potencia de 45W, y permite cargar a la vez dos dispositivos, ya sean teléfonos móviles, tabletas, ordenadores portátiles y otros dispositivos compatibles con este tipo de conectores tipo C. Como es habitual, la potencia de este cargador se reparte cuando lo utilizamos. Esto quiere decir que, si usamos solo un conector, entrarán los 45W de potencia si los requiere el dispositivo.

En el caso de que sean dos los dispositivos conectados, la potencia de entrada se reducirá a la mitad en ambos conectores, a unos 22,5W, como suele ocurrir con todos los cargadores que cuentan con varios de estos conectores, que se reparten la potencia total. Además, este cargador es compatible con Quick Charge QC4+, por lo que la mayoría de smartphones modernos podrán cargar a velocidades bastante elevadas.

La temperatura de funcionamiento de este cargador debe de ser de entre los 5 y los 35 grados centígrados. Además, cuenta con protección frete a sobrecargas, cortocircuitos y sobrecalentamientos. La verdad que se trata de un cargador bastante completo en todas sus facetas. Además, dándole ese punto diferente, IKEA nos provee de unas pegatinas de colores para personalizar el aspecto del cargador si es necesario.

Sin duda un buen cargador con el que vamos a poder cargar todo tipo de dispositivos con bastante velocidad, aunque tendremos que estar atentos a los cables necesarios, porque probablemente no contéis con USB tipo C en ambos extremos y os toque comprar uno adicional. El nuevo cargador ya se puede comprar en España, tanto en las tiendas físicas como desde la tienda online de los suecos.

Su precio es de 12,99 euros, un coste bastante contenido teniendo en cuenta la potencia del cargador, la presencia de dos conectores, y que al fin y al cabo cuenta con la calidad de los productos de IKEA. Sin duda un cargador a tener muy en cuenta.