IKEA colabora con Xiaomi para incorporar la carga inalámbrica en sus mesas

Habíamos conocido ya algunas informaciones acerca de la colaboración que estaban llevando a cabo tanto IKEA como XIaomi, para crear una interesante mesa de oficina capaz de cargar dispositivos de manera inalámbrica. Ahora se han conocido más detalles de esta asociación y los frutos que está dando, y ha sido un tanto decepcionante en lo que se va a convertir esta mesa, que en su momento pensábamos que podría cargar el móvil o cualquier dispositivo independientemente del lugar donde dejáramos el móvil sobre la mesa, vamos a conocer un poco más de su funcionamiento.

Una mesa de carga inalámbrica venida a menos

La colaboración que habíamos escuchado hasta ahora por parte de ambas empresas hablaba de la creación de una mesa, parece que de oficina, suministrada por IKEA; que contaría con carga rápida de 20W incorporada, y suministrada por Xiaomi. Ahora en un nuevo vídeo que se ha publicado en Weibo por parte de Xiaomi, se desvela realmente cómo es en realidad esta mesa, y como funciona, para decepción de muchos que esperaban algo más sofisticado. No en vano es una excelente oportunidad para los manitas.

Para montar el cargador hay que se una "manitas" | Xiaomi Weibo

Porque finalmente, en lugar de ofrecer una superficie de carga inalámbrica en toda la mesa, todo se reduce a un cargador de Xiaomi que insertamos en el tablero de la mesa. Básicamente con un taladro y un disco para perforara la madera, podemos hacer un agujero donde insertar el cargador rápido e inalámbrico de Xiaomi. Una vez insertado, solo tenemos que dejar de la mesa encima el teléfono para que se ponga a cargar sin cable alguno. Eso sí, el problema de este sistema, es que si no has memorizado el lugar exacto donde has instalado el cargador, vas a tener que mirar debajo de la mesa para recordar dónde está, o bien tendrás que mover el teléfono por toda la mesa para poder encontrarlo.

El cargado se inserta en el tablero | Xiaomi Weibo

Así que esta mesa es un poco decepcionante respecto de lo que habíamos escuchado que podría ser, pero en cualquier caso, no deja de ser un producto interesante, ya que es más barato de lo que sería con toda una superficie inalámbrica, y además proporciona diversión extra a los amantes del bricolaje. Porque los precios a los que estará disponible este dispositivo en China, junto con la mesa específica de IKEA para poder integrar el cargador, son los siguientes. La mesa de IKEA tiene un precio de 15 euros, mientras que el cargador inalámbrico tiene un precio de unos 13 euros. Por lo tanto para conseguir el conjunto necesitamos 28 euros, por lo que un precio de 29 euros por los dos dispositivos sin duda haría de esta mezcla todo un superventas en la tienda sueca.

Deberás recordar el lugar exacto donde está el cargador | Xiaomi Weibo

En cualquier caso ignoramos si estos dos productos llegarán a Europa, donde seguro que tendrían igualmente un mercado amplio. No en vano, no solo a nivel doméstico, sino en negocios de todo tipo de cara al público, serían muy útiles este tipo de mesas con carga inalámbrica incorporada, en una época donde no tenemos prácticamente tiempo ni para cargar el móvil. Que mejor que hacerlo dejando encima el móvil y además a gran velocidad.