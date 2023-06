Los Huawei Watch 4 y 4 Pro ya se pueden comprar en España

A pesar de haber perdido prácticamente toda su cuota de mercado en la venta de smartphones, Huawei sigue siendo una marca con una excelente reputación y mucho prestigio. Al menos para el resto de dispositivos que sí puede seguir vendiendo. Uno de los segmentos donde más éxitos cosecha es en el de los wearables. Sus relojes y pulseras son de las mejor valoradas del mercado, y hoy tenemos nada menos que a los topes de gama de Huawei a la venta en nuestro país, los nuevos Huawei Watch 4 y 4 Pro, dos relojes que sin duda destacan por su excelente diseño y sobre todo por su gran potencia.

Precio y disponibilidad

En esta ocasión llegan dos modelos a España, tanto los Huawei Watch 4, como el modelo 4 Pro. El primero de ellos se estrena por 449,90 euros, y está disponible en color negro. En el caso del Huawei Watch 4 Pro, tenemos un precio de 549,90 euros para el modelo con correa de piel, mientras que el que cuenta con correa de titanio cuesta 649,90 euros, un precio sensiblemente mayor debido sobre todo a esa correa. Durante los primeros días habrá algunas promociones activas con cupones descuento.

Huawei Watch 4 | Huawei

Relojes de primer nivel

Pueden parecer precios elevados, que lo son, pero en los dos últimos años hemos visto cómo el segmento de smartwatches, al menos los que se venden masivamente, han dado un salto de calidad y también de precio en las versiones más altas. Si el año pasado el Apple Watch Ultra se estrenaba con un precio de casi mil euros, el Galaxy Watch 5 Pro también daba un subidón hasta prácticamente los 600 euros. Y eso es lo que hace ahora el modelo Pro del Huawei Watch 4, no solo por esas correas de las que hablábamos, sino porque entre otras cosas cuenta con un sensor que es tendencia ahora en los relojes topes de gama.

Huawei Watch 4 | Huawei

Hablamos del sensor de temperatura, con el que también cuenta este modelo Pro del Huawei Watch 4. Además de eso tenemos también una pantalla LPTO AMOLED con frecuencia variable, que en modo Always On es de solo 1Hz. También tenemos una batería más grande, con hasta 21 días de autonomía en modo ahorro, y 4,5 días con un uso más cotidiano. Ambos relojes llegan con sensor de electrocardiograma, así como de profundidad, sensores que no suelen ser muy comunes en los smartwatches.

Aunque como vemos la principal diferencia entre ambos modelos la vemos sobre todo en las correas, de materiales nobles y lógicamente de una calidad mayor y por tanto de un precio más elevado. En ambos casos son relojes que llegan con todo lo que podemos esperar de un tope de gama, con todo tipo de funciones para seguir nuestra salud, así como resistencia al agua IP68, lo que permite sumergirlo 5 atmósferas. También cuentan con Wifi, así como con eSIM, si es que nuestro operador lo permite. En cualquier caso, estamos sin duda ante dos de los mejores relojes inteligentes que veremos en este 2023. Y lo mejor de todo, compatible con Android e iOS.