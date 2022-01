Huawei reinventa la mochila escolar añadiendo GPS y pantalla LED

La digitalización y la tecnología de consumo está transformando miles de objetos que hasta ahora no eran inteligentes, pero que poco a poco van adoptando este perfil con algunas características llamativas. El último ejemplo de esto lo encontramos en la tradicional mochila escolar, que ahora ha sido reinventada con unas funcionalidades poco habituales respecto de lo que hemos estado acostumbrados, que no era otra cosa que transportar nuestros libros y avituallamiento de la forma más cómoda posible. Una mochila que tiene un aspecto bastante vintage, en un formato que nos recuerda mucho a los que eran habituales hace muchos años.

Así es la Smart Positioning Children’s Schoolbag

Cada vez es más habitual ver dispositivos destinados a los más pequeños, que ganan conectividad GPS, este es un gran reclamo para muchos padres, que ven en ello la solución a conocer dónde se encuentran sus hijos en cada momento. Pues bien, esta nueva mochila lo ofrece gracias a que integra la conectividad GPS, lo que nos permite saber en todo momento dónde se encuentra nuestro hijo, o, mejor dicho, su mochila. Esta se conecta con el móvil a través del protocolo HarmonyOS connect, que como sabéis es parte del nuevo sistema operativo de la marca china.

Smart Positioning Children’s Schoolbag | Huawei

Una conexión que permite llevar un control exhaustivo del curso escolar del pequeño. Con horarios de clase, realizar firmas electrónicas o configurar el reloj. En el caso del GPS, tenemos la posibilidad de ver en un mapa dónde se encuentra la mochila del pequeño en todo momento, lógicamente siempre preservada de cualquier amenaza de seguridad externa, que pueda desvelar la información sobre la posición del menor a terceras personas con oscuras intenciones. Se puede hacer un seguimiento de la posición en diferentes intensidades, la más férrea puede averiguar la posición del menor cada dos minutos, y actualizarla para que sea lo más precisa posible.

Smart Positioning Children’s Schoolbag | Huawei

Además, se puede configurar para recibir notificaciones en tiempo real de dónde se encuentra la mochila. Si ha entrado ya en el recinto escolar, si lo ha hecho en casa, o bien en otro lugar de nuestra elección. La mochila cuenta con una pantalla LED, que se ubica en la parte frontal, y es a todo color. Una mochila que cuenta con una batería de 1300mAh, para poder mantener encendido el posicionamiento GPS, que es suficiente para que esté activa durante toda la jornada escolar. La mochila tiene formato de bolso, con un corte bastante tradicional, que nos recuerda mucho a las que utilizábamos hace muchos años durante nuestra infancia.

El resistente al agua con una certificación IP67 y pesa 0.97 kg y está disponible en color azul y rosa. No parece que esta mochila vaya a llegar a Europa, y probablemente se quede en China, allí tiene un precio de 95 euros al cambio. Y no es probable que llegue a Europa, ya que este tipo de dispositivos con posicionamiento y funciones inteligentes para los más pequeños están bastante limitados y no son bien vistos por la comunidad educativa y además son considerados una amenaza para la privacidad de los pequeños.