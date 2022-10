Huawei lanza una nueva tableta económica de 10 pulgadas

La firma china sigue lanzando dispositivos al mercado más allá de su menguante negocio de smartphones, que por razones obvias lleva ya bastantes años de capa caída como consecuencia del veto de Estados Unidos. Pero en sectores como el de las tabletas sigue siendo un fabricante relevante. Con nuevos modelos que como en este caso son perfectos para los usuarios medios que buscan un dispositivo equilibrado para poder disfrutar de sus contenidos favoritos en cualquier lugar. Se trata de la nueva Huawei MatePad C5e, que ofrece todo esto y más.

Ficha técnica de la MatePad C5e

Estamos ante una tableta de gama media, como nos recuerda el veterano procesador con el que cuenta, el Kitin 710A, que ya vimos en numerosos modelos de la marca precisamente de esa gama media. Esta tiene una pantalla con un tamaño de 10,1 pulgadas, así como resolución Full HD+, por lo que desde luego vamos a poder disfrutar de unos contenidos de calidad con un tamaño de pantalla más que suficiente, sin penalizar la portabilidad. A este pantalla y procesador le acompañan 4GB de memoria RAM, más que suficiente para que esta tableta se mueva de forma fluida por sus diferentes menús, y que nos brinde una multitarea flexible.

Huawei MatePad C5e | Huawei

El almacenamiento interno es de 64GB, ampliable mediante tarjetas microSD, con una capacidad máxima de hasta 512GB. Por tanto, en este aspecto va más que sobrada de potencia para las tareas cotidianas, como ver contenidos en streaming o navegar por Internet. La cámara de fotos de esta tableta es bastante básica, como suele ser en estos casos, con una delantera de 2 megapíxeles y una trasera de 5 megapíxeles. La batería tiene una buena capacidad de 5100mAh, aunque quizás sea algo corta para este tamaño de pantalla, y carga de 10W, que no se puede denominar como rápida.

Huawei MatePad C5e | Huawei

Cuenta con Wifi de doble banda, así como Bluetooth 5.1, conector USB tipo C, y un conector POGO para accesorios. Por tanto, en este aspecto también es una tableta muy completa a la que no le falta de nada, incluso tiene dos altavoces estéreo, por lo que vamos a poder disfrutar de los contenidos con mucha calidad. Eso sí, como sabéis, no cuenta con la Play Store, sí con la AppGallery de Huawei, aunque está basada en Android 10, que se encuentra bajo la capa EMUI 10.1 de Huawei. Además, es una tableta con un diseño atractivo, que tiene un grosor de 7.85mm y un peso de 450 gramos.

Precio de la Huawei MatePad C5e

Esta nueva tableta de momento se ha lanzado a nivel global, apareciendo en esta web de los chinos, pero sin un precio concreto, por lo que nos tocará esperar para conocerlo, pero debería moverse alrededor de los 200 euros. Llegará en color gris, y con esa única configuración de 4GB de memoria RAM y 64GB de almacenamiento interno.

