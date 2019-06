Huawei lanza dos nuevas tabletas para la gama alta con la potencia de los P30

No todo en Huawei son redes 5G o móviles, las tabletas han tenido un gran peso en la marca, y aunque ahora este sector no cuenta con la importancia de un lustro atrás, hoy hemos conocido dos nuevas tabletas para la gama alta de la firma china. Tan orientadas a la gama alta que cuentan con los procesadores de sus actuales móviles topes de gama. Vamos a conocer sus características, que sin duda son muy destacadas para tratarse de dos tabletas, incluso de gama alta, ya que no nos acostumbran habitualmente a ofrecer tanta potencia.

Características de las nuevas Huawei MediaPad M6 de 8,4 y 10,8 pulgadas

Su nueva gama MediaPad M6 cuenta con dos nuevos integrantes. Estas tabletas sin duda ofrecen un aspecto bastante familiar, de hecho en este área Huawei no ha realizado grandes cambios. Las pantallas sin bordes se siguen resistiendo a las tabletas, y este no es un caso excepcional. En ambas tabletas encontramos un mismo panel LCD con resolución WQXGA de 2560x1600 píxeles, según el modelo, con un tamaño de 8,4 y 10,8 pulgadas, por lo que en cuanto a resolución tienen unas excelentes especificaciones, por encima del Full HD. El procesador es sin duda uno de los aspectos más destacados.

Diseño del Huawei MediaPad M6 | Huawei

Porque cuentan con el Kirin 980, el procesador más potente con el que cuenta, el mismo que montan los nuevos Huawei P30 y Huawei P30 Pro, los dos móviles de gama alta de la firma china. Por tanto estamos ante dos tabletas que en términos de rendimiento van a a ser de las mejores del mercado, de eso no hay ninguna duda. Estos vienen acompañados de la GPU Mali G76 MP10, por lo que estamos ante unos procesadores muy solventes no solo procesando las diferentes apps, sino también los gráficos de los juegos más exigentes. La memoria RAM es de 4GB, más que suficiente para una tableta, mientras que el almacenamiento está disponible en 64GB y 128GB, siendo ampliable mediante tarjetas microSD. Cuentan con una cámara de fotos trasera de 13 megapíxeles, así como una delantera de 8 megapíxeles, por lo que en el apartado fotográfico tenemos dos buenos sensores para hacer fotos al menos como un móvil de gama media. Aunque sabemos perfectamente que este no suele ser el punto fuerte de las tabletas, que las solemos utilizar más para otros menesteres que no son la fotografía.

El Huawei MediaPad M6 se puede equipar con teclado | Huawei

En cuanto a la batería, cada uno de los modelos cuenta con capacidades diferentes, gracias sobre todo al distinto tamaño de su pantalla. En el caso del Huawei MediaPad M6 de 8,4" es de 6000mAh, y en el modelo de 10,8" es de 7500mAh, por lo tanto tenemos energía suficiente como para aguantar todo un día conectados con una carga de trabajo normal, toda una garantía para poder llevarlo a cualquier lugar para trabajar con él o reproducir contenidos multimedia. La conectividad ofrece GPS, Glonass, así como conectividad Wifi o bluetooth. El software es Android 9 Pie con EMUI 9.1, al menos mientras la cosas sigan como están, no sabemos a partir del veto. El sonido es uno de los puntos destacados, porque está firmado por Harman Kardon, una de las empresas de audio de alta fidelidad más respetables. Las dimensiones y peso del modelo de ocho pulgadas son de 206,4 x 125,2 x 7,4 mm y 320 gramos. Mientras que el modelo más grande de diez pulgadas mide 257 x 170 x 7,2 mm y pesa 498 gramos. El precio al que llegan a China de momento parte de los 295 euros, mientras que la versión más cara tiene un precio de 347 euros.