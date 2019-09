La firma china, si bien no ha presentado ningún nuevo móvil en la feria del IFA en Berlín, sí que ha presentado otros productos, como nuevos router Wifi o el nuevo y potente procesador con el que contará el Huawei Mate 30, el Kirin 990. Uno de los anuncios más interesantes ha sido el de los nuevos Huawei FreeBuds 3, unos auriculares que en esta nueva generación no solo siguen siendo una excelente alternativa a los AirPods, sino que además los mejora gracias a una función que los seguidores de Apple esperan desde hace mucho tiempo, la cancelación de ruido.

Características de los nuevos Huawei FreeBuds 3

Lo primero que nos llama la atención de estos nuevos FreeBuds 3 es que tienen un diseño aún más parecido al de los AirPods. Es imposible no pensar en los auriculares de Apple al tener estos delante. Evidentemente los chinos están buscando convencer al habitual usuarios de los AirPods, no en vano son los auriculares más populares del planeta. Para conseguirlo además del diseño ofrecen dos colores, además de los clásicos blancos, tenemos también de color negro piano. Pero sin duda, lo que pueden ofrecer estos dispositivos y no los de Apple es una cancelación de ruido activa que mejora y mucho la experiencia.

Huawei FreeBuds 3 | Huawei

Hablamos de que estos auriculares pueden reducir el ruido ambiente, aquel que nos rodea, hasta en 15db. Esto es algo admirable si tenemos en cuenta que estos auriculares no necesitan de energía extra para poder cancelar el ruido, no necesitan una ayuda externa para ello. Esto permite escuchar música en entorno que normalmente son hostiles para ello, como en medios de transporte o concentraciones de público. El sonido ahora es mejor, gracias a unos controladores de 14mm con un tubo de graves que es capaz de magnificar este efecto cuando los estamos utilizando, por lo que el conjunto es mucho más sólido.

Huawei FreeBuds 3 | Huawei

Al igual que Apple ha estrenado un nuevo chip para poder integrar Siri en los AirPods, entre otras cosas, Huawei ha estrenado en estos auriculares un nuevo procesador, el Kirin A1. Este procesador ha sido creado específicamente para aumentar los recursos y habilidades de estos auriculares. La autonomía que ofrecen con una carga completa es de 4 horas de reproducción, mientras que la funda, como ya es habitual, cuenta con un batería extra, que permite disfrutar de hasta 20 horas extra de reproducción, por lo que en total hablamos de 24 horas ininterrumpidas combinando los auriculares con la funda.

La conectividad de estos auriculares es USB tipo C, y la carga completa de la batería de la funda se puede realizar en solo 30 minutos, por lo que obtenemos muchas horas de reproducción en un tiempo récord. Otro de los aspectos destacados de estos auriculares es la latencia, que es la más baja vista en un dispositivo de este tipo. Teniendo en cuenta que los AirPods ofrecen una latencia de 220ms, ahora los de Huawei ofrecen solo 190ms, aunque teniendo en cuenta que esta cifra se consigue con móviles de la marca china.