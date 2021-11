Hay un producto de Apple que escaseará aún más que el iPhone estas Navidades, ¿sabes cuál?

La crisis de los suministros se ha convertido en un tema habitual y recurrente en la actualidad de nuestro día a día. Y es que es un problema que está afectando a todos los segmentos del mercado, pero especialmente a aquellos donde es necesario acceder a los semiconductores para fabricar procesadores, así como a diferentes componentes que cada vez escasean más. El teléfono móvil sigue siendo el regalo estrella de las Navidades, y parece que este año los Reyes Magos y Papá Noel van a tener más difícil que nunca acceder a determinados móviles como consecuencia de todo lo anteriormente visto. Pero en esta batalla por poder doblegar la escasez de suministros por parte de Apple hay un damnificado aún mayor.

Habrá pocos iPhone, pero menos iPad aún

Sin duda si te estás preguntando si va a ser fácil hacerse con un iPhone durante estas Navidades, la respuesta es no claramente. Pero no será el único producto de los californianos que va a escasear, porque hemos conocido que hacerse con un iPad va a ser incluso más difícil. Y es que las últimas informaciones apuntan a que Apple está priorizando la producción del iPhone, de su gama de teléfonos móviles, al propio iPad, para poder hacer frente a la demanda de teléfonos que va a tener que enfrentar el fabricante durante los meses de Navidad.

iPad Pro | Apple

Básicamente ha reducido la producción de iPad un 50% para poder fabricar más iPhone, el producto más demandado de la marca. El problema es que la demanda de iPad también es muy elevada en Navidades, y por tanto los de Cupertino tendrán que tomar la difícil decisión de renunciar a parte de sus ingresos por no poder fabricar todo lo que les gustaría o necesitarían para poder cubrir la demanda de sus móviles y tabletas. Apple asume que muchos usuarios que busquen una tableta estos meses terminarán optando por otras Android, que quizás no escaseen tanto, pero no van a provocar de ninguna manera a que los usuarios que desean un iPhone se vean obligados a contar con un dispositivo Android por no poder acceder a la compra de uno de sus dispositivos.

iPad Air | Apple

Por tanto, estas Navidades si ya de por si va a ser difícil hacerse con un iPhone, más aún va a ser comprar un iPad, sencillamente porque por cada iPad que se fabrique, llegarán dos iPhone al mercado. Muchos componentes de ambos dispositivos se pueden compartir, y ante la crisis del abastecimiento, es lógico que Apple se posicione de esta forma y sacrifique a sus tabletas, que aun así son uno de sus productos estrella. Veremos si el resto de fabricantes tiene que tomar decisiones similares, pero es verdad que cuando se trata del mercado Android este es mucho más diverso, con más fabricantes, y dispositivos de todo tipo de gamas que es más difícil que escaseen, aunque es de esperar que algunos modelos con este sistema operativo, también tabletas, sean difíciles de encontrar.