Lo han vuelto a hacer: hay versión "Caviar" de los Airpods Max y cuestan 'un riñón'

Los Airpods Max están llegando poco a poco al mercado y, aunque de momento solo los usuarios más avispados los están empezando a recibir, el resto de reservas se están demorando hasta los meses de enero y febrero. Es más, si os habéis decidido a gastar los más de 600 euros que cuestan, de hacer el pedido hoy mismo recibiréis una fecha de entrega que ya se sitúa alrededor de mediados del mes de marzo de 2021.

Así las cosas, parece que Apple lo ha vuelto a hacer y que sus nuevos auriculares de diadema van a ser un éxito perfecto para esos oídos que quieren disfrutar de un sonido cristalino, potente y con la máxima comodidad. Al menos eso nos vende Apple en la página de venta a pesar de que este nuevo modelo no hace gala de mostrar al mundo su procedencia: no hay ni rastro de la famosa manzana de los de Cupertino. Y lo mismo eso no gusta a muchos fans de la marca.

Airpods Max edición Caviar. | Caviar

Bañado en oro y con piel de cocodrilo

Así las cosas, y si pensáis que no puede haber unos cascos más caros, desde la firma de joyería rusa Caviar han vuelto a hacer de las suyas. Esta firma es conocida, dentro del mundo de la telefonía, por esas versiones exclusivas que fabrican de los iPhone y Airpods que salen anualmente y a los que terminan bañando en oro de distintos quilates para ofrecernos ediciones prohibitivas de los productos de Apple. Y estos Airpods Max estaban pidiendo a gritos una cuanto antes.

El resultado es esta versión Caviar de los Airpods Max, que han cubierto de oro de 18 quilates cada uno de los auriculares, así como las pocas piezas móviles que tiene, como son su corona digital o algunos embellecedores de la diadema, lo que le imprime un acabado extraordinariamente exclusivo. Eso sí, aunque el logotipo de Apple siga sin aparecer, nos llevaremos a cambio otro en relieve de la propia marca de joyería rusa. Así que...

Airpods Max edición Caviar. | Caviar

Además de ese recubrimiento de oro, estos Airpods Max llegan con piel de cocodrilo en la parte exterior de la diadema, tanto en los soportes que sujetan los auriculares donde se alojan los drivers, como en la parte superior justo encima de la almohadilla diseñada por Apple a modo de rejilla que, según los californianos, está pensada para no crear tensiones ni presionar demasiado nuestra cabeza.

Este acabado con piel de cocodrilo será lo único que varíe dentro de las dos versiones que Caviar ha diseñado, ya que podremos llevárnosla a casa, bien en color blanco, bien en color negro. Lo único que no va a cambiar es el aspecto áurico de todos los elementos que han recubierto con ese metal precioso que viene adornando joyas y tesoros de reyes y emperadores desde hace milenios.

De momento, estos Airpods Max edición Caviar no están a la venta, simplemente han sido presentados, aunque la firma rusa ha prometido que los tendrá disponibles a partir de 2021. Imaginamos que al mismo tiempo que Apple distribuya más unidades de su dispositivo y la oferta supere sensiblemente a la demanda. ¡¡Ah!!, el precio. Pues sí: 108.000 dólares, es decir, unos 88.000 euros al cambio. ¿Os parecen caros?