No habrá Apple Vision Pro 2, Apple cambia de planes un año después de su lanzamiento

El pasado mes de junio, en el WWDC 2023, Apple presentaba con toda la pompa posible sus primeras gafas de realidad mixta, las Vision Pro, que venían de la mano de un nuevo sistema operativo, Vision OS. Unas gafas con una tecnología por delante de su tiempo, y mucho potencial, que quedaban totalmente arruinados por un precio obscenamiento elevado, que en Europa llega hasta los 4.000 euros. Desde el primer momento se habló de la posibilidad de lanzar una versión barata de estas gafas, e incluso de una nueva generación de este modelo. Y ahora conocemos que en pleno lanzamiento europeo de las gafas Apple se lo está pensando dos veces.

Adiós a una nueva generación, al menos de momento

Y es que nuevas informaciones revelan los planes de la marca californiana para sus gafas en los próximos años, y no pasan precisamente por traernos una nueva generación de sus gafas de realidad mixta. En The Information se remiten a las comunicaciones de los proveedores de Apple en la cadena de suministro de sus gafas, donde les avanzan que de momento no seguirán con el desarrollo de una nueva generación de estas gafas, las Apple Vision Pro 2.

Concretamente, la decisión vendría acompañada del desarrollo de un nuevo modelo más barato, por lo que no sería técnicamente una nueva generación de las actuales gafas, sino de un modelo adicional, que actualmente se denomina N109 internamente. Por tanto, la idea de Apple es la de crear unas gafas más accesibles en todos los sentidos, pero con dos características clave.

Una sería la pantalla, que conservaría la alta resolución del modelo original, y, en segundo lugar, un peso mucho más ligero que el del modelo actual, que podría reducirse hasta solo pesar un tercio de este, lo que sería un cambio muy importante. Eso sí, se espera que, para poder cumplir con todas estas expectativas, Apple tenga que acabar con algunas características clave, como la pantalla Eyesight, que como sabéis, permite ver el rostro de la persona dentro de las gafas, y otros aspectos que no serían esenciales para un público más masivo.

Sobre la fecha de lanzamiento de estas gafas más baratas, el informe apunta a que sería para finales del próximo año 2025. Por tanto, podrían llegar al mercado en el próximo WWDC o bien junto a los iPhone 17. Aunque cuando hablamos de barato en manos de Apple, hay que ser cautos, y es que partiendo de los 4.000 euros de las Vision Pro 2, podríamos estar hablando de unas gafas que difícilmente bajarían de los 1.000 euros, y eso ya sería mucho pedir.

Y por supuesto no esperemos nada similar a las Meta Quest 3 de Mark Zuckerberg, que cuestan 600 euros, y menos de su segunda generación, que se puede comprar actualmente por 250 euros. Estamos seguros que las nuevas Apple Vision serán más baratas, pero aun así lejos del alcance de muchos usuarios, otra alternativa aún más barata nos parecería bastante sorprendente. De todas formas, parece evidente que el desorbitado precio de las Vision Pro y sus cuestionables aplicaciones a la vida diaria están lastrando su desarrollo comercial.