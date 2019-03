Guía definitiva para sacarle el máximo partido a tu nuevo Chromecast

Si le regalas un Chromecast a un amigo o familiar escasamente interesado en la tecnología, cuando abra la caja se dibujará en su cara una expresión a medio camino entre la decepción y el estupor. Aunque no lo verbalice, estará pensando: “¿Un pincho USB? ¿En serio no ha podido regalarme algo mejor que un 'pendrive'? Si no le sacas pronto de su error, tal vez incluso llegue a realizar un comentario edulcorado. La ignorancia es atrevida.

Nada más lejos de la realidad. El pequeño dispositivo de Google, que se vende a un precio de ganga (35 euros en Google Play, o incluso menos con según qué ofertas), encierre un enorme potencial en su interior. Parece una memoria USB, sí, pero en realidad es el puente que unirá tu televisor –ahora más 'inteligente' que antes– con tu ordenador y tus dispositivos móviles.

Tras el susto inicial, una pequeña demostración será más que suficiente para despejar todas las dudas del nuevo propietario de un Chromecast. Conéctalo a la televisión a través del puerto HDMI, descarga en el móvil la aplicación oficial, y sincroniza el dispositivo con la red WiFi siguiendo los pasos que aparecerán en la pantalla.

La configuración es totalmente intuitiva. La verdadera madre del cordero viene ahora: ¿cómo puedo sacar el máximo partido al reproductor multimedia de Google? Sigue leyendo. Tenemos todas las respuestas que necesitas.



ปรัชญา สิงห์โต en Flickr CC

Primer aviso: el dispositivo puede ser muy útil para propietarios de iPhone, incluso para los que tengan teléfonos con Windows Phone, pero exprimirlo al máximo será más fácil para los dueños de un terminal con Android. Al fin y al cabo, Chromecast es una innovación de Google.

En Google Play hay decenas de aplicaciones que ya se han adaptado para incluir el botón con forma de televisor que te permitirá 'castear' su contenido. Habitualmente, aparece en la esquina superior derecha de la pantalla -junto al resto de botones– y tiene este aspecto:



Frank Hemme en Flickr CC

Si una app es compatible con Chromecast, utilizarla desde el televisor con el dispositivo móvil como control remoto (subir y bajar el volumen, pausar, reproducir...) será tan fácil como presionar ese botón. Además, podrás usar otras aplicaciones o apagar la pantalla del móvil mientras se reproduce el contenido de las apps compatibles, así tu móvil no quedará 'secuestrado' y la batería no se vaciará en un suspiro.

Prepara las palomitas

Con Chromecast tu móvil se convierte en un mando a distancia 'mágico' que hará aparecer (casi) cualquier cosa que imagines en tu televisor. YouTube y Google Play Movies, por supuesto, pero hay muchas más opciones para disfrutar del cine y la televisión gracias a tu nuevo dispositivo. Por ejemplo, Atresplayer, así como algunos videoclubs 'online' como Wuaki.tv, Filmin o Netflix (que tal vez llegue a España en 2015).

En cualquier caso, si lo que quieres es reproducir vídeos de webs que no tengan una aplicación compatible con Chromecast, tienes varias opciones: compartir una pestaña del navegador de tu PC, compartir la pantalla de tu dispositivo móvil o utilizar una app como Web Video Caster. Las dos primeras las explicaremos más adelante, la tercera es muy sencilla: permite navegar por la Red en busca de vídeos para mandarlos a la pantalla de tu televisor usando Chromecast.

¡Música, maestro!

Si organizas una fiesta en tu casa, Chromecast es ideal para hacer de tu televisor un DJ colaborativo (sobre todo cuando te enseñemos a usar el modo invitado). La aplicación perfecta para hacerlo es YouTube, que permite poner vídeos en cola para que se reproduzcan uno tras otro en el televisor; pero no es la única. Google Play Music, Deezer, Rdio y algunas apps no oficiales para reproducir contenido de Spotify (Spoticast) o Grooveshark (Gmobile) también están a tu disposición.

Si lo tuyo son los 'podcasts', te alegrará saber que la aplicación de iVoox es compatible con Chromecast, y que también están disponibles TuneIn Radio y Beyonpod (entre otras).



Giulia Forsythe en Flickr CC

¿Una partidita?

Los juegos también han hecho acto de presencia en el pequeño artilugio de Google. Suelen ser muy simples, pero la posibilidad de usar el móvil como mando y de disfrutar en familia hacen de estos insólitos pasatiempos una opción a tener en cuenta. Hay clásicos como Monopoly, el ahorcado, la serpiente o La Ruleta de la Fortuna, pero también otros con más ritmo, como Just Dance Now, o tan desafiantes como Big Web Quiz.

Si está en tu Android, está en la tele

La cosa se pone interesante. Con Chromecast, no tendrás que limitarte a utilizar las apps compatibles: cualquier cosa que funcione en tu smartphone con sistema operativo Android (de Kitkat 4.4.2 en adelante), se podrá ver en tu televisor gracias al 'mirroring'. Aunque la palabra te suene a chino, su significado es muy sencillo: eliges la opción correspondiente en la aplicación de Chromecast -o en los atajos que ofrece Lollipop-, y la pantalla de tu móvil se clona en tu televisión.

Si está en tu ordenador, está en la tele

Si faltaba algún muro por derribar, ¡abajo con él! Cualquier cosa que puedas abrir con el navegador Chrome en tu ordenador, podrás verla en tu televisor gracias a la extensión oficial desarrollada por Google. Pulsa el botón que aparecerá arriba a la derecha, y la pestaña aparecerá en la tele como por arte de magia. Puedes seguir usando tu ordenador con normalidad mientras no la cierres.



ปรัชญา สิงห์โต en Flickr CC

Sé cortés con tus invitados (sin darles la contraseña de tu wifi)

Ideal para fiestas, como ya hemos comentado. La aplicación oficial de Chromecast ofrece la posibilidad de activar el “modo invitado”, que permitirá a amigos y familiares enviar contenido a tu televisor sin pasar por tu 'router' o por configuraciones previas. Será tu teléfono el que haga las veces de intermediario. Y así te guardas la clave WiFi, por si las moscas.