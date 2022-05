La gran novedad que llegará con iPadOS 16 a las tabletas de Apple

En apenas unas semanas se celebrará el WWDC, la conferencia de desarrolladores de Apple, que suele tener lugar en el Apple Park. Esperemos que este año pueda ser presencial, pero mucho nos tememos que volverá a ser virtual. En cualquier caso, la estrella de esta cita es el software, todas las novedades que llegarán con las nuevas versiones de los distintos sistemas operativos de Apple. Y hoy se ha filtrado una muy interesante de uno de los sistemas más importantes de la marca, como es iPadOS, desarrollado de forma específica para las tabletas de la marca.

Mejor multitarea

Una de las grandes ventajas de las tabletas respecto de los móviles es el tamaño de su pantalla, eso es evidente. Y es que con una pantalla más grande podemos hacer más cosas, y mejores. Y ahí es donde entra en juego la multitarea, ya que estas pantallas son perfectas para poder ver varias apps a la vez en el panel y por lo tanto hacer varias tareas de forma simultánea. Y ahora se ha deslizado una de las grandes novedades precisamente de iPadOS 16, la nueva versión del sistema operativo para las tabletas de la marca, y hay una característica que precisamente hará mejor esta multitarea.

Concretamente ha sido la cuenta de Twitter de Steve Troughton Smith la que ha desvelado esta nueva característica aparecida en el Webkit de Apple. Básicamente la clave está en que el nuevo modo multitarea del iPad va a permitir alterar el tamaño de las ventanas de cada una de las apps abiertas. Esto abre la puerta claramente a una nueva forma de poder alternar entre una app y otra de una forma más natural. Podríamos estar hablando de un modo que se asemejaría bastante a como vemos las ventanas en un ordenador de sobremesa o portátil, para hacer mucho más productivo el uso de la tableta cuando sea necesario, sobre todo cuando trabajamos con ella, por ejemplo, conectada a un televisor o monitor.

Por tanto, no hablamos de cambios en el hardware de los iPad, pero sí importantes mejoras en la interfaz del sistema operativo. Y es que la realidad es que muchas veces las grandes pantallas de las tabletas no se aprovechan todo lo que podríamos, ya que no nos ofrecen precisamente herramientas para poder hacerlo. Pero con este cambio es posible que el uso de una de las grandes tabletas de Apple, sobre todo los iPad Pro, puedan contar con más opciones que nunca para trabajar en varios proyectos a la vez, o disfrutar de diferentes alternativas de ocio de forma simultánea.

Y es de esperar que esta gran novedad podamos conocerla durante el WWDC del mes de junio. En esta cita conoceremos también las nuevas versiones de iOS, que serán las que estrenen los iPhone 14 por ejemplo, así como para los Apple Watch, que se espera sea especialmente revolucionaria este año con los Apple Watch Series 8. Esperemos que sean novedades tan interesantes como las que hemos conocido para los iPad ahora.