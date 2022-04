Google lanza kits para que repares tú mismo sus teléfonos

La reparación de cualquier dispositivo siempre es algo que preocupa a los propietarios de estos. Aunque no es algo que siempre ocurra, la realidad es que un pequeño porcentaje de los gadgets que compramos necesitarán algún tipo de reparación durante su vida útil. Y si hablamos de teléfonos móviles, es un punto a favor del fabricante que este facilite al máximo las reparaciones. Sobre todo, cuando estas se realizan en cauces no oficiales, por parte de profesionales que no necesariamente están asociados con los fabricantes. Algo que va a facilitar Google con los kits de reparación que ha anunciado ahora junto a iFixit, y que permitirán reparar tanto sus teléfonos Pixel como sus Chromebook de una forma mucho más sencilla.

Nuevos kits de reparación

Así lo acaba de anunciar Google, su asociación con iFixit. Esta última es una popular web que se dedica a desmontar todo tipo de dispositivos en el mercado, con el objetivo de darles una nota de reparación, que nos dice hasta qué punto puede ser sencillo reparar ese dispositivo. Pues bien, en este caso el anuncio incluye la puesta a disposición de los usuarios de los teléfonos de Google de kits de reparación específicos para sus terminales. Estarán disponibles en la web de ifixit.com para los modelos comprendidos entre los Google Pixel 2 y Google Pixel 6 Pro, así como para los siguientes modelos Pixel que vayan llegando al mercado, de hecho, se espera el Google Pixel 6A esta primavera.

Herramientas de un kit de reparación | iFixit

Se podrán comprar en todas aquellas regiones y países donde están a la venta estos dispositivos, como es el caso de España en la mayoría de los modelos. Gracias a estos kits, si tienes los suficientes conocimientos técnicos, será posible repararse un Google Pixel de forma sencilla en tu propia casa, ya que con ellos tendrás todas las piezas a tu disposición, con una procedencia oficial y con todas las garantías. Estos kits incluyen diferentes herramientas, como por ejemplo puntas de destornillador o espátulas espaciales para poder abrir los dispositivos sin dañarlos y de forma sencilla.

Por otro lado, Google se ha asociado con fabricantes como Acer o Lenovo para poner en marcha un programa de reparación de Chromebooks, para que la reparación de estos dispositivos sea más sencilla para diferentes técnicos especializados en este tipo de dispositivos.

Una estrategia sostenible

Detrás de estas decisiones tomadas por Google hay una clara motivación medioambiental. Porque facilitar las reparaciones es algo que aumentará la vida útil de los dispositivos, y más si nos las podemos hacer nosotros mismos en casa. A veces, aunque haya solución, optamos por comprar un nuevo dispositivo, ya que los gastos de mano de obra pueden ser muy elevados. Con estas nuevas posibilidades se alarga la vida de estos dispositivos y por tanto se aumenta el tiempo necesario para reemplazar el dispositivo por otro nuevo. Lo que a la larga generará menos residuos y contribuirá a un planeta más saludable para todos. Por tanto, si estás pensando en comprar un móvil nuevo y eres un manitas, esto podría decantar sin duda tu elección.