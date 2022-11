Google actualiza todos sus Chromecast, incluso los modelos más veteranos

No cabe duda de que el Chromecast se ha convertido en uno de los dispositivos más populares de Google a lo largo de los últimos años. Gracias a él muchas personas que no contaban con Smart TV han podido disfrutar de la misma experiencia por un precio muy ajustado. Del primer modelo de Chromecast hacen ya casi 10 años, y en estos años hemos podido comprobar la transformación de estos dispositivos a algo mucho más autónomo. Ahora sabemos que Google no los deja atrás, ni mucho menos. Y es que los de Mountain View están actualizando sus Chromecast, y no hablamos de los modelos más modernos, sino incluso de los más veteranos, los primeros que lanzó al mercado.

¿Por qué se actualizan ahora?

Pues bien, como os podéis imaginar los Chromecast más veteranos no van a contar ahora con mejores especificaciones ni funciones nuevas, eso lógicamente es un tren que ya pasó en su momento. Pero lo que sí es verdad es que con estas actualizaciones se mejoran tanto la seguridad como el rendimiento y estabilidad de los dispositivos. Algo que desde luego es de agradecer sobre todo cuando tenemos un Chromecast con prácticamente una década a sus espaldas.

Chromecast | Google

Pero básicamente son la corrección de errores y estabilidad las funcionalidades que reciben estos modelos con las nuevas actualizaciones. Solo el Google TV 4K es el que recibe el último parche de seguridad de octubre de 2022, con el que ya contaba el modelo más moderno, el Chromecast HD con Google TV. En total son hasta 7 versiones de estos dispositivos los que reciben una actualización, como son los siguientes:

Chromecast de primera generación

Chromecast de segunda generación

Chromecast de tercera generación

Chromecast Ultra

Chromecast Audio

Google Cast de Android TV

Chromecast 4K con Google TV

Si tienes alguno de estos dispositivos comprobarás como en los próximos días comenzarán a recibir sendas actualizaciones para mejorar básicamente la estabilidad y el rendimiento. Nosotros prácticamente no notaremos nada, salvo evidentemente alguna mejora de ese rendimiento, pero que tampoco será especialmente notoria. Eso sí, los dispositivos que actualizarán de manera automática a medida que se vayan conectando a la red. Si ya lo están habitualmente, lo normal es que ya se hayan actualizado.

Si queréis comprobar si vuestro Chromecast ah recibido la actualización, siempre podéis consultar la actual versión instalada en la app de Google Home. Ahí, entrando en la información del dispositivo, podréis ver cuál es la versión que hay actualmente instalada. Desde luego es algo que dice mucho de Google, y muy bueno. Ya que es lógico que pueda actualizar los Chromecast más modernos, pero no así esos que ya tienen casi diez años.

Lo que si nos da que pensar es qué habrá podido descubrir Google sobre sus dispositivos para actualizarlos así de manera masiva. Esto suele ocurrir básicamente con vulnerabilidades de seguridad, que suelen darse en determinados dispositivos veteranos. Si se detectan este tipo de problemas, lo normal es que se actualicen los productos independientemente del tiempo que lleven en el mercado, y seguramente este sea el caso.

