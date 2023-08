La genial patente del Apple Watch para llevar una esfera basada en el color de tu ropa

Los wearables en forma de reloj o pulsera son sin duda algunos de los más prestos a ser personalizados. Una esfera además de mostrarnos información útil, puede ser también un buen vehículo para expresar nuestra personalidad. Pues bien, parece que Apple podría ir un poco más allá en la personalización que ofrecen este tipo de dispositivos si tenemos en cuenta la patente que ha registrado recientemente y que ofrece una forma novedosa de personalizar su aspecto. Tanto que lo podría hacer de manera completamente automática.

Nueva patente de Apple

Esta ha sido descubierta por el medio Apple Insider, y ofrece una visión bastante novedosa de lo que entendemos por personalizar el aspecto del reloj. En este caso no se trata ya de ofrecer diferentes esferas que podamos elegir cómodamente, sino que va mucho más allá, y deja en manos de un sensor la elección del color de esas esferas y widgets en el Apple Watch. Esto podría llevar al reloj a mostrar una paleta de colores complementaria a nuestra ropa o correa.

Este sensor se encontraría debajo de la pantalla, que podría detectar el color de la correa que llevamos puesta, e incluso en un momento dado de la ropa que llevamos puesta. Lo más llamativo sería esa acción automática de elegir el color de la esfera en base a los detectados en nuestra indumentaria. Según la propia patente parece ser que el sensor sería capaz de medir el color de objetos externos, con el objetivo de poder modificar el aspecto del reloj para precisamente convertirlo en un complemento más.

Así que todo esto tendría un claro objetivo, convertir el Apple Watch en un complemento de moda más, que se adapte sin que nos demos cuenta a la ropa que llevamos cada día. Y es que mientras todas estas opciones de personalización las tenemos a nuestro alcance en los Apple Watch, es mucho más cómodo no tener que estar pendientes de personalizar a mano el aspecto del reloj en base a lo que vestimos. Desde luego podría ser una función genial de los Apple Watch, pero como ocurre con todas las patentes, solo es una posibilidad en el horizonte.

No esperamos ni mucho menos que sea algo que veamos en los Apple Watch Series 9. Más bien deberíamos esperarlo en todo caso el año que viene en las Series 10, pero aun así parece algo poco probable. Es sin duda una función extravagante, pero que desde luego no supondría un argumento sólido de compra. Aunque ya estamos acostumbrados a que Apple convierta en oro todo lo que toca. Y en este caso no sería una excepción desde luego.

Al estar debajo de la pantalla del Apple Watch, para determinar el color de la ropa tendríamos que apuntar con esta pantalla a nuestra ropa, o bien a la correa del reloj para que este adapte su aspecto a nuestra vestimenta. Veremos si finalmente esto se convierte en realidad, pero no vemos por qué no podría extenderse a otros dispositivos, como el iPhone, que con sus cámaras también podría adaptar su aspecto a nuestra vestimenta, o al mismo iPad.