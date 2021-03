Gatorade lanza un parche inteligente que analiza tu actividad física gracias al sudor

Más allá de una conocida marca de bebidas para deportistas, Gatorade también se ha desmarcado con un fabricante de dispositivos precisamente para los más deportistas. Así lo demuestra el parche que acaba de anunciar, que es algo similar a los wearables que encontramos en el mercado para monitorizar nuestra actividad física. Este dispositivo utiliza el sudor para crear un perfil físico que nos puede ayudar a mejorar en nuestra actividad. Y que además es inteligente, ya que se conecta al móvil.

Así es el Gx Sweat Patch

Este dispositivo en realidad es un parche que colocamos en el brazo, cuando hacemos ejercicio, y que puede analizar nuestro sudor para poder recabar información sobre nuestro estado de salud. Con ello se crea un perfil de sudor único, que se puede consultar con la app de Gatorade para analizar los datos generados. La idea con la que Gatorade ha desarrollado este parche está estrechamente relacionada con la actividad de la empresa. Ya que el objetivo es que los deportistas puedan mantenerse hidratados durante más tiempo, antes, durante y después de haber hecho ejercicio.

El parche en el brazo | Gatorade

Para ello cuando se analiza el parche desde el móvil de manera inalámbrica es posible acceder a una serie de datos que nos da más luz sobre el nivel de hidratación de nuestro cuerpo mientras hacemos deporte o después de haberlo hecho. A partir de los datos obtenidos por el parche, la aplicación de Gatorade nos recomendará algunas pautas para poder mejorar nuestra hidratación, y que esta sea siempre la adecuada. Porque puede que en la actualidad no contemos con la información necesaria que nos indique que no estamos haciendo todo lo necesario para estar bien hidratados. De no ser así, podríamos llevarnos algún susto en un momento dado.

El parche se coloca en la cara interna del brazo izquierdo mientras hacemos ejercicio. Habrá que colocarlo en una superficie de la piel que no tenga sudor o restos de cremas o lociones. Una vez que terminamos el parche vuelca toda la información de la sesión al teléfono móvil a través de la app. Lo curioso es que este parche no necesita energía y por tanto una batería para funcionar. Ya que la comunicación con el móvil no existe como tal. Ya que lo hay que hacer es escanear el parche con la cámara del móvil, de tal forma que la app de Gatorade sea capaz de identificar el código de colores que ha generado nuestro sudor durante el ejercicio.

Por tanto cuando se llene el indicador del parche, será cuando debamos escanearlo. Al generarse un patrón de colores sobre él, es más fácil de identificar para el software de Gatorade el resultado de la prueba. Por tanto es un dispositivo que podemos llevar encima sin necesidad de estar recargando. Aunque de momento la app está solo disponible para los móviles de Apple con iOS. Por tanto si tienes un Android tendrás que conformarte con ver los resultados en el propio parche leyendo los patrones de color, que nos mostrarán la pérdida de líquidos, la tasa de sudor o la pérdida de sodio. Un parche que de momento es de usar y tirar, y que se vende en paquetes de dos unidades por unos 20 euros al cambio, de momento en Estados Unidos.