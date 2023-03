Las gafas de realidad virtual de Apple se retrasan de nuevo

Hace solo unas horas os contábamos que Apple había anunciado el WWDC, la conferencia de desarrolladores de Apple, donde presumiblemente se iba a presentar RealityOS, el nuevo sistema operativo de los de Cupertino para sus primeras gafas de realidad virtual. En esta ocasión lo que hemos conocido es que esa presentación de las gagas en el WWDC podría estar en peligro, si atendemos a los planes de Apple y las rectificaciones que está haciendo sobre la marcha para poder lanzarlas. Nuevas informaciones que no hablan de cancelación, pero sí de retraso.

No llegaría a tiempo

Y la información no llega de cualquier fuente, sino del analista más cercano al ecosistema de Apple. Este es Ming-Chi Kuo, que tiene una excelente reputación a la hora de anticipar los movimientos de Apple en el mercado. Y en esta ocasión lo que ha anticipado es que Apple ha retrasado de nuevo el desarrollo de sus gafas de realidad virtual. No mucho, pero si lo suficiente para que la presentación de estas en la conferencia del WWDC corra peligro.

Porque directamente traslada al tercer trimestre de este año el lanzamiento de las nuevas gafas, a finales de ese trimestre. Lo que podría significar el mes de septiembre. Por tanto, los planes de Apple podrían pasar ahora por presentarlas junto a los iPhone 15 en lugar de hacerlo en la conferencia de desarrolladores. Según estas informaciones, Apple fabricará este mismo año entre 200.000 y 300.000 unidades de estas gafas, teniendo en cuenta que la producción empezará más tarde por este retraso.

Se sabe que se retrasa la producción, pero lo que no está claro es si también se retrasa su presentación, como decíamos inicialmente planeado para el WWDC. Algo que no tendría por qué ocurrir, ya que perfectamente se podría presentar sin tener los dispositivos ya fabricados. De todas maneras, no sabemos si habrá otros factores que también podrían estar influyendo en la decisión de Apple de lanzar el dispositivo. Sobre todo porque según Kuo Apple no estaría convencida del recorrido en el mercado de este nuevo dispositivo. Sobre todo, por su alto precio, que rondaría los 3.000 euros, y también entendemos que por el difícil recorrido que está teniendo este segmento en el mercado, que no termina de arrancar, tan siquiera con el metaverso en el horizonte.

¿Qué pasará finalmente?

Desde luego no está claro ahora mismo qué va a pasar con estas gafas, desde luego hay que hacerle caso a Kuo, y mucho nos tememos que hasta el mes de septiembre no conoceremos este nuevo dispositivo de Apple, muy probablemente junto a los iPhone 15. Sin duda sería una ocasión de oro para demostrar todo el potencial de los de Cupertino. Eso sí, no se espera que estas gafas lleguen el gran público todavía, no solo por su precio, sino porque todavía van a estar muy limitadas por el escaso software disponible.

De hecho se rumorea que más adelante, ya en 2024 o 2025, Apple podría lanzar una nueva versión más barata, con el objetivo de que esté disponible para el usuario final y masivo. Así que aunque de momento hay bastantes pistas, no hay nada especialmente claro alrededor de ellas.