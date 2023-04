Las gafas inteligentes de Apple podrían ser un gran fracaso en ventas. ¿Por qué?

El lanzamiento de las Apple Glass está más cerca que nunca. Se espera que sean presentadas de forma oficial en el WWDC23 que se celebrará el próximo mes de junio, aunque parece que su puesta a la venta se retrasará hasta final de año.

¿La razón de este retraso? En el seno de Apple no son demasiado optimistas respecto al lanzamiento de estas gafas inteligentes. Por lo que parece, algunos ingenieros de la compañía de la manzana mordida consideran que no es un producto acabado. Y, lo más importante: no tiene las suficientes novedades para ser un equipo que interese al público. Y su precio, que se espera que ronde los 3.000 dólares, no hará precisamente que las ventas aumenten.

Las Apple Glass son un reto personal de Tim Cook

El problema es que las esperadas gafas de realidad aumentada y virtual de Apple son el primer gran proyecto de Tim Cook. Seamos claros: el actual CEO de Apple sigue viendo que la sombra de Steve Jobs es demasiado grande, por lo que quiere tener su propio producto revolucionario, igual que su predecesor lo tuvo con los iPhone y iPads.

Oculus Rift | Defconplay

Por este motivo, Tim Cook y el jefe de ingenieros de Apple se han empeñado en lanzar las gafas inteligentes lo antes posible, aunque no sea un producto tan perfecto como la división de ingeniería querría. Y de ahí las disputas dentro del seno de la compañía.

Pero ahora, tal y como ha publicado Ming-Chi Kuo en su blog oficial, Apple va a tener problemas para vender este producto, ya que la demanda de realidad virtual de alta gama es bastante baja.

Recordemos que Ming-Chi Kuo es un aclamado analista especializado en producto de Apple, y con una tasa de aciertos en sus predicciones muy altas, por lo que, cuando Kuo habla, nosotros escuchamos.

Y en su última publicación apunta a un descalabro en ventas por parte de Apple y sus gafas de realidad mixta. Además, se basa en la tendencia del mercado, que es bastante clara: a nadie le interesan las gafas de realidad virtual de gama alta. Recordemos que las Apple Glass rondarán los 3.000 dólares… En el informe que ha publicado Kuo, recuerda que Sony ha recortado su plan de producción para 2023 de la PS VR2 en un 20 por ciento. Hablamos de unas gafas VR impresionantes y que ofrecen una calidad fuera de toda duda. Pero claro, cuestan casi más que una PS5…

Y algo parecido le está pasando a las gafas Meta Quest Pro, el modelo más potente y que apuntan a que se han vendido cerca de 300.000 unidades. Una cifra nada buena. Los envíos de Pico (la marca de auriculares AR/VR más grande de China) en 2022 fueron más de un 40 por ciento más bajos de lo esperado. Dejando claro que el futuro de esta tecnología no es precisamente halagüeño.