Gadgets que podría presentar Google en el Google I/O 2019 que se celebra en unas horas

Mañana es un día grande en Google, ya que se celebra en Mountain View la conferencia de desarrolladores de la firma, el Google I/O, una cita a la que no pueden faltar los amantes de la tecnología y los verdaderos entusiastas de los productos de Google y todo su ecosistema. Ahora bien, aunque hay cosas que están bastante claras sobre las que hablará Google mañana, el caso es que hay margen para conocer nuevos gadgets por parte de Google. Aunque sin duda la estrella de esta conferencia, como suele ser habitual, será el software, una vez más animado por la nueva versión de Android, la número 10.

Muchos esperamos la llegada del Google Pixel 3a | Google

Esta se conoce como Android Q, y como es habitual, esperamos que Google desvele algún nombre específico para esta, basado en algún dulce, como ya es habitual en la compañía. Si actualmente tenemos Android 9 Pie, y hemos tenido Android 8 Oreo, es de esperar que la siguiente versión cuente también con el nombre de una popular golosina o dulce de tradición en Estados Unidos. Hablando de Gadgets, lo más probable que podríamos conocer mañana serían las nuevas variantes del Google Pixel 3. Estas serían más baratas, similares a los legendarios Nexus, y podrían ocupar su lugar en el mercado perfectamente.

El Pixel Watch, uno de los gadgets más esperados de Google | Google

Estamos hablando de los Google Pixel 3a y 3a XL. Dos móviles con procesador de gama media, probablemente un Snapdragon 660 o 710, y con una pantalla de tamaño similar a la de los actuales Pixel. En este caso también con una cámara sencilla de un solo sensor, y como no, con la versión pura de Android 10 que se estrenara mañana. Porque aunque llegaría en verano a los móviles en su versión estable, a partir de mañana la beta de Android Q llegará a numerosos móviles, incluso más allá de los de Google. También existe otra posibilidad mañana a la hora de conocer nuevos gadgets de la firma de Mountain View. Hablamos de que existe la posibilidad real de que Google presente su primer smartwatch, este contaría con el sistema Wear OS, el anterior Android Wear, y hay bastantes indicios para pensar que Google podría presentar algo en esta sintonía.

Android Q será el gran protagonista de la conferencia | Google

De hecho hace unos meses se hizo con multitud de licencias para el desarrollo de smartwatch de Fossil, una de las firmas más importantes a la hora de crear este tipo de relojes inteligentes, por lo que no sería de extrañar la llegada de alguno de estos smartwatch con la firma de Google, quizás conocer mañana un Pixel Watch no sería nada descabellado. Y como no, podemos esperar otras novedades acerca del ecosistema de Google, aunque sobre todo acerca del asistente, Google Assistant, que sin duda es uno de los ejes en torno a los que crece la inteligencia artificial de Google. Ya lo vimos el pasado año con el alucinante Google Duplex, que permitía al asistente hablar con humanos para reservar mesas en restaurantes o cita en la peluquería.