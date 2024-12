El futuro Magic Mouse de Apple podría controlarse mediante la voz

Hace unas semanas Apple presentaba su nueva generación del Magic Mouse, un ratón que para disgusto de muchos llegaba sin cambios en su diseño. Y es que su gran novedad era básicamente la conectividad USB tipo C obligada por las autoridades europeas. A pesar de ello, no llegaba la más esperada de sus novedades, que no era otra que la de poder cargar el ratón mientras lo utilizamos, algo que actualmente es imposible, ya que el conector se encuentra en la parte inferior del ratón. Pero parece que eso está cerca de cambiar con el lanzamiento de una nueva generación de este ratón, que ahora sabemos que podrá ser mucho más inteligente de lo que lo ha sido hasta ahora.

Control por voz para el Magic Mouse

Ha sido de nuevo Mark Gurman quien ha desvelado los detalles sobre este futuro ratón de Apple. Ya había detallado en su momento que este ratón contaría con un rediseño para reubicar el conector USB de carga, pero ahora va más allá, y confirma el que será sin duda su gran avance, la integración del control mediante comandos de voz. Y esto no sería algo al azar, sino que como indica Gurman tendría todo el sentido.

Y es que estos comandos de voz serían básicamente para invocar a la IA de Apple Intelligence que está llegando poco a poco a todos los dispositivos de la marca. No solo este será uno de los aspectos destacados, sino que parece que Apple también se va a volcar en crear un ratón más ergonómico, dejando de lado ese diseño ultra plano que es más vistoso que cómodo, y mejorando los gestos sobre el ratón, que nos darán acceso a más funcionalidades.

Gurman también espera que Apple lance un nuevo teclado junto con este ratón, ahora bien, no hay detalles tan precisos como los que ha compartido del futuro Magic Mouse. Y desde luego lo que nos cuenta el analista puede tener bastante sentido, si nos fijamos en dispositivos de los que hemos hablado recientemente en TecnoXplora, como por ejemplo el ratón Jethro V1. Este ha llegado a las campañas de crowdfunding presumiendo de ser el primer ratón que integra IA generativa.

Y es así, ya que cuenta con un micrófono integrado, que permite pedir cualquier tarea mediante comandos de voz, o hacer preguntas de todo tipo que se pueden responder desde el propio ratón, o el PC. Por tanto, parece que poco a poco el ratón empieza a tener cierto protagonismo en el creciente segmento de la IA generativa. Veremos en el caso de Apple cuánto nos toca esperar para que este esperado Magic Mouse sea una verdadera realidad.

No deberíamos esperarlo para 2025, pero tampoco es descartable teniendo en cuenta que será el año en el que Apple Intelligence llegue al mayor número posible de dispositivos de Apple. Desde luego el ratón de Apple necesita una profunda revisión, y estas noticias nos hacen ser optimistas sobre el futuro de estos dispositivos de los de Cupertino.