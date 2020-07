Una de las funciones más molestas de Chromecast por fin se ha solucionado

No cabe duda de que es uno de los principales dispositivos de Google, y que su uso es intensivo por parte de muchos usuarios. Con este dispositivo podemos enviar cualquier contenido de vídeo o audio a un televisor que no es inteligente, y por supuesto su uso entre as personas que no cuentan con este tipo de televisores es masivo. Ahora hemos conocido que Google ha resuelto una de las funciones más molestas de este gadget, y es que con su uso normal cada vez que reiniciábamos el dispositivo, o lo que es lo mismo, cada vez que se enciende el televisor, hay que volver a ajustar el volumen a nivel que mejor nos viene.

Ahora Chromecast recordará el nivel de volumen

Puede parecer una novedad obvia o poco trascendente, pero es algo que nos va a hacer la vida más fácil si somos de los que utilizan a diario el Chromecast. Porque según hemos conocido ahora, el dispositivo de Google recordará el último nivel de volumen que hemos elegido en la anterior sesión en que utilizamos el Chromecast. Hasta ahora cada vez que se reiniciaba el Chromecast este lo hacía con un nivel del 100%, incluso en el caso de haber configurado otro volumen por defecto, lo que terminaba siendo algo bastante molesto que nos obligaba a ajustar el volumen de manera continua. Ahora Google ha anunciado que los Chromecast mantendrán siempre el último nivel de volumen adoptado antes de reiniciarse.

LED del Chromecast | Tecnoxplora

Mejor control desde Google Home

Como sabéis Google Home es la app de la firma de Mountain View necesaria para poder controlar todos nuestros dispositivos compatibles con el ecosistema del asistente de Google y el Internet de las Cosas de Google. Pues bien, en el mismo comunicado el equipo de Chromecast ha anunciado que los controles de volumen desde la app se han mejorado de manera notable. Y que de hecho no será necesario que estemos conectados a la misma red Wifi que el Chromecast para poder controlar su volumen.

Por tanto podremos hacerlo desde fuera de ella y de una manera aún más sencilla. Esta novedad se hace extensiva también a los dispositivos Google Nest Hub, Google Hub Max o los altavoces inteligentes. Por tanto ahora será más sencillo el control de este dispositivo desde la app de Google Home, y más cómodo el uso del Chromecast con el mantenimiento del volumen cada vez que lo reiniciamos, por lo tanto, menos preocupaciones con su uso.