Fujifilm lanza una nueva generación de su potente cámara X100

La firma nipona se encuentra en pleno 90 aniversario, y en todo este tiempo el fabricante se ha posicionado como un auténtico icono de la industria de la fotografía, a pesar de la gran transformación digital que ha sufrido en los últimos 30 años. Una consolidación del modelo digital que representan modelos como los X100, que ahora están inmersos en su sexta generación, que acaba de ser presentada por la marca. Una cámara que presume de estabilización de imagen en su cuerpo, y de un diseño clásico que nunca pasa de moda.

Nueva Fujifilm X100VI

Esta nueva cámara digital cuenta con un diseño compacto y que cuenta con un visor híbrido, así como una reproducción del color que sin duda es su gran valor de cara a los miles de fotógrafos profesionales que confían en ella. Esta nueva cámara estrena el sensor X-Trans CMOS 5 HR1 de 40,2 megapíxeles y el motor de procesamiento de imágenes X-Processor 5 de alta velocidad.

Fujifilm X100VI | Fujifilm

A este sensor se une la estabilización de la imagen dentro del mismo cuerpo con un desarrollo de hasta 6,0 pasos. A pesar de estas excelentes características, la cámara es capaz de mantener un peso liviano y un tamaño compacto en las manos. Esta cámara está orientada tanto a fotógrafos profesionales como a aficionados que quieran contar con la mayor calidad de imagen posible en sus fotos habituales. Una nueva cámara que llega junto a una edición limitada que va a hacer las delicias de los más puristas de la marca y de estos modelos.

Una edición limitada que contará con solo 1.934 unidades, celebrando así los 90 años de fundación de la mítica marca. De hecho, el cuerpo de esta edición especial cuenta con el logotipo de Fujifilm desde su fundación en 1.934. Uno de los puntos fuertes de esta cámara es la reproducción del color. Esta puede ser verdaderamente fiel a la realidad, y sobre todo gracias a los 20 modos de simulación de película con los que cuenta, gracias a los que podemos obtener fotos con matices más propios de los carretes de película más clásicos.

Es el modobel que se ocupa de ofrecer la reproducción de color más fiel combinada con un contraste muy alto. Las imágenes se mostrarán siempre perfectas en cualquier situación, incluso cuando hay sujetos o partes de la escena en movimiento. Para ello cuenta con un algoritmo de predicción del enfoque automático que permie grabar a esos sujetos en pleno movimiento como si estuvieran quietos. El visor híbrido es uno de los puntos fuertes de la cámara, contando con un panel OLED que cuenta con una alta resolución de hasta 3,69 millones de puntos.

Una cámara capaz también de grabar vídeos excepcionales, con resolución de 6,2K, un modo el que no renunciamos tampoco a su sofisticado autoenfoque en movimiento. Y un aspecto verdaderamente interesante, es que la cámara se puede conectar inalámbricamente a la nube para poder disponer de las fotos al instante desde cualquier lugar en el que nos encontremos. El precio no ha sido desvelado, pero imaginamos que no será muy diferente al de sus predecesores, moviéndose alrededor de los 1.500 euros, por lo que hablamos de una cámara claramente orientada al mercado profesional.