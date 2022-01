Fire TV llegará también a los coches

No hay duda de que Amazon está llegando a todas las partes del mundo, y ahora pretende llegar también a tu coche a través de Fire TV en carretera. Sí, tal y como lo les. Es algo en lo que muchas marcas se han adelantado y ya forman parte de los sistemas multimedia de los vehículos, pues ahora Amazon no quiere perderse esta fiesta y entrar a formar parte de los vehículos de las personas a través de Fire TV.

Plataforma de streaming también en tu vehículo

Por todos es conocido Fire TV, una línea de dispositivos de streaming para televisores desarrollada por la propia empresa propiedad de Jeff Bezzos. Su fórmula es sencilla, puesto que simplemente necesitan un HDMI y un cable de corriente, además de, cómo no, conexión a Internet. En principio se podría llevar en cualquier coche sin problema.

Fire TV | TEX

Así lo ha confirmado el vicepresidente de Amazon en una entrevista

Ha sido el propio vicepresidente de Amazon Daniel Rausch el que ha confirmado el futuro de los Fire TV en una entrevista al medio online Protocol. Y es que el futuro de los Fire TV pasa por los vehículos, entrando a un nicho en el que nunca antes habían participado. Algo similar a lo que han hecho con Amazon Echo Auto, pero ahora podrás disfrutar de Prime Video en el vehículo.

No hay duda de que es una opción muy innovadora y atractiva, tanto para Amazon como para el usuario final. Y es que en los coches eléctricos la dinámica es incluir alguna especie de servicio multimedia como el que Fire TV ofrece, y Amazon no quiere llegar tarde a esta fiesta, a pesar de que no han confirmado mucho más allá de sus intenciones.

Conexión 5G y cuidado con la legislación

Será necesario el uso de conexiones y bandas 5G para poder ver el contenido online, y además, habrá que tener cuidado con las legislaciones viales de cada país, ya que muchos prohíben ver contenido en marcha, y puede estar penado por el código de circulación. Sin ir más lejos, aquí en España la legislación actual no permite ese tipo de actividades a no ser que el vehículo esté estacionado, ya que supone una seria distracción a la conducción, no así para los pasajeros, por lo que es una fórmula que todavía está en proceso de elaboración.

No sería difícil soñar con una unión entre Tesla y Amazon, por ejemplo, y que la compañía de vehículos eléctricos de Elon Musk incluya en el catálogo de servicios multimedia de sus vehículos la aplicación de Fire TV en exclusiva, de hecho, sería de lo más sencillo. Hace poco tiempo hemos visto como Huawei ya ha presentado también su propio sistema HarmonyOS en un vehículo, por lo que es un sector en auge y cualquiera de ellos podría formar aliarse con Amazon para ofrecer Fire TV en cualquier vehículo de forma nativa, tal y como sucede en las tablets o algunos móviles en donde este tipo de aplicaciones vienen instaladas de origen.